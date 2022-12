Rückholaktion nach Neuer-Verletzung? Berater wirbt für Nübel – „Er hat bei Bayern München einen Vertrag“

Von: Patrick Mayer, Christoph Klaucke

Wegen einer Unterschenkelfraktur kann Manuel Neuer in dieser Saison wohl nicht mehr für den FC Bayern auflaufen. Jetzt macht der Berater von Alexander Nübel Werbung für seinen Schützling.

Update vom 12. Dezember, 18.15 Uhr: Bayern-Boss Oliver Kahn und die Münchner Chef-Etage haben kurz vor Weihnachten unerwartet eine neue Baustelle hinzubekommen. Torhüter wie Keylor Navas (PSG) werden als Ersatz gehandelt, weil Manuel Neuer mit einer Unterschenkelfraktur voraussichtlich bis Saisonende ausfällt.

Doch: Der Keeper aus Costa Rica ist nicht nur schon 35 Jahre alt. Er trifft ausgerechnet mit seinem Klub Paris Saint-Germain im Achtelfinale der Champions League (14. Februar/8. März) just auf den FC Bayern. Ob der französische Serienmeister seinen Kontrahenten wirklich stärken würde? Und so gerät in diesen Tagen immer mehr Alexander Nübel in den Fokus, jener Torwart, den die Bayern im Sommer 2020 vom FC Schalke verpflichtet hatten – um ihn ein Jahr später an die AS Monaco auszuleihen.

Alexander Nübel zurück zum FC Bayern? Berater spricht über Transfer-Gerücht

Der 26-Jährige galt in der Isarmetropole zwischenzeitlich als chancenlos – insbesondere nachdem Neuer seinen Vertrag an der Säbener Straße in München bis Sommer 2024 verlängert hatte. Doch: Nach der neuerlichen Verletzung des 36-jährigen Neuers, der im März 37 wird, sieht alles plötzlich ganz anders aus. Bei den Monegassen, an die Nübel bis Juni 2023 ausgeliehen ist, ist der Westfale inzwischen unumstrittener Stammtorwart. Vor der WM-Pause rangierte er mit seinem Team auf Platz fünf der Ligue 1 - bei 21 Gegentoren in 15 Spielen.

Nun lässt es sich zwischen französischer Côte d’Azur und italienischer Riviera sicher gut arbeiten (und leben). Ein Platz im Tor des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters wird aber nur selten frei. Nübels Berater Stefan Backs hat sich vielleicht auch deshalb ein weiteres Mal zu einer möglichen Rückholaktion der Münchner geäußert. „Grundsätzlich hat Alex bei Bayern München einen Vertrag unterschrieben, um irgendwann dort zu spielen“, erklärte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Zuvor hatte Backs mögliche Ambitionen seines Schützlings noch verhaltener formuliert. An der Säbener hat Nübel sogar noch einen Vertrag bis 2025. Darf er früher ran? Kommt nun Fahrt in die Transfer-Angelegenheit? Wäre Monaco überhaupt bereit zu Zugeständnissen? Es bleibt spannend, so kurz vor Weihnachten.

Kommt er doch noch an ihm vorbei: Alexander Nübel (li.) und Manuel Neuer beim FC Bayern. © IMAGO / Poolfoto

Nach Neuers Unterschenkel-Fraktur: Nübel-Berater äußert sich zu Bayern-Gerüchten

Erstmeldung:

München – Manuel Neuer fällt für den Rest der Saison aus. Der Torhüter hat sich beim Skitouren einen Unterschenkelbruch zugezogen und wurde bereits erfolgreich operiert.

Der FC Bayern muss nun für einen Ersatz auf dieser wichtigen Position sorgen. Natürlich liegt der Gedanke nahe, den verliehenen Keeper Alexander Nübel zurückzuholen. Die Bayern sollen angeblich bereits darüber nachdenken und die Machbarkeit der Rückhol-Aktion prüfen.

Person Alexander Nübel Geboren Geboren: 30. September 1996 (Alter: 26 Jahre), Paderborn Größe 1,93 Meter Aktueller Verein FC Bayern München, verliehen an AS Monaco

FC Bayern will Nübel nach Neuer-Schock offenbar schon im Winter zurückholen

Die Verantwortlichen des FC Bayern denken laut Sky darüber nach, Alexander Nübel vorzeitig nach München zurückzubeordern. Der 26-jährige Torwart ist seit anderthalb Jahren an AS Monaco verliehen und hat im Fürstentum noch einen Vertrag bis Sommer 2023.

Um Nübel nach der Neuer-Verletzung schon im Winter zurückzubekommen, müsste sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic allerdings erst mit den Monegassen finanziell einig werden. Nübel selbst soll offen für eine vorzeitige Rückkehr zum FC Bayern sein.

Nübel-Berater sieht FC Bayern in der Verantwortung

„Bevor Alexander oder ich etwas dazu sagen, müssen sich die Bayern erstmal mit Monaco auseinandersetzen“, stellte Nübels Berater Stefan Backs deshalb gegenüber Sky klar. Fest steht hingegen, dass sich Nübel nicht mehr hinter Manuel Neuer anstellen möchte.

Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2025. Nübel hat in dieser Saison mit starken Leistungen in Monaco auf sich aufmerksam gemacht, leitete aber womöglich das Eigentor des Jahres ein. Erst kürzlich statteten Brazzo und der Technische Direktor Marco Neppe Nübel einen Besuch ab.

FC Bayern nur mit Ulreich in die Rückrunde „vereinsintern derzeit eher ausgeschlossen“

In der Vergangenheit hatte sich Sven Ulreich stets als verlässlicher Vertreter von Neuer erwiesen. Dass die Bayern ihre Rückrunde mit Ulreich und Eigengewächs Johannes Schenk als Torhüter bestreiten, ist jedoch laut Sky „vereinsintern derzeit eher ausgeschlossen“.

Die Bayern werden in den vergangenen Tagen von langfristigen Verletzungen gebeutelt. Neben Neuer fällt auch Lucas Hernandez für die restliche Saison aus, der Franzose erlitt bei der WM einen Kreuzbandriss. (ck)