Rätselhaftes Muttermal: Haben es alle Männer an derselben Stelle?

Von: Stefan Winterbauer

Teilen

Muttermale, die bei vielen Menschen an exakt der gleichen Stelle auftauchen, beschäftigen derzeit das Internet. © Christin Klose

Auf Social Media macht ein Video die Runde, das Männer zeigt, die alle ein Muttermal an derselben Stelle haben. Experten rätseln.

Kassel – „Ich habe vielleicht einen Beweis gefunden, dass die Regierung Menschen macht“, sagt der Sprecher in dem Instagram-Video. Gezeigt werden mehrere Unterarme von Männern, die alle ein kleines Muttermal an derselben Stelle am Unterarm haben. Geteilt wurde das Video von dem Insta-Account Unanswered_Universe, der sich „nicht beantworteten Fragen“ widmet. Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche Kommentare von Männern, die das Muttermal auch an der fraglichen Stelle haben.

Bilder von Muttermalen an exakt denselben Körperstellen gehen im Internet viral. © Screenshot/Instgram/unanswered_universe

Rätselhafte Muttermale: Bei Frauen sind sie am Handgelenk

Frauen scheinen dagegen häufig am Handgelenk ein kleines Muttermal zu haben, was auch auf Social Media schon häufig thematisiert wurde.

Das Schweizer Portal 20 Minuten befragte die Zürcher Dermatologin Dr. Daniela Kleeman, was es mit dem Multi-Muttermal auf sich haben könnte, aber auch sie hat keine wirkliche Erklärung. Dermatologisch gebe es keinen Grund, warum mehrere Menschen an exakt der gleichen Stelle ein Muttermal aufweisen. „Trotzdem könnten sonnenexponierte Flächen wie Arme und Handgelenk zu mehr Muttermalen führen“, sagt die Hautärztin. Unterarme und Handgelenke seien häufiger Sonnenstrahlen ausgesetzt und würden beim Eincremen mit Sonnencreme öfter mal vergessen. So könne es an diesen Stellen auch häufiger zu Muttermalen kommen.

Dermatologin kann die Muttermale an der gleichen Stelle nicht erklären

Warum die Muttermale in den Videos und Fotos auf Social Media aber exakt an der gleichen Stelle sind, erklärt dies nicht. Grundsätzlich könnten Muttermale überall am Körper entstehen, wo feine Haut und Schleimhaut vorkommt. Muttermale sind häufig angeboren, sie verändern sich aber im Laufe des Lebens.

Hautkrebs - die unterschätze Gefahr Fotostrecke ansehen

Das unterscheidet sie übrigens von Sommersprossen. Diese entstehen durch eine verstärkte Produktion von Melanin, hervorgerufen durch Sonnenstrahlen. Ob und wie stark jemand Sommersprossen entwickelt, ist genetisch veranlagt. Sommersprossen sind im Vergleich zu Muttermalen meistens harmlos. Wer viele Muttermale hat, sollte diese beobachten. Verändern sich Muttermale deutlich, werden größer oder dunkler, fangen an zu bluten oder zu jucken, sollte man auf jeden Fall einen Dermatologen aufsuchen. Es könnten erste Warnsignale für Hautkrebs sein. Mithilfe der ABCD-Regel kann man Hautkrebs frühzeitig erkennen.