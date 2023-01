Windelhersteller schließt eine der größten Produktionsstätten Deutschlands

Der Windelhersteller Intigena schließt seine Produktionsstätte in Osthessen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa/dpa-tmn

Eine der größten Produktionsstätten für Windeln in Deutschland schließt: Intigena in Eichenzell stellt Ende März die Arbeit ein. 150 Angestellte verlieren ihren Job. Mehr dazu lesen Sie hier:

Eichenzell - „Nach Darstellung der Unternehmensleitung ist der Wegfall eines Großauftrags von Aldi der Grund für die Schließung“, berichtet die für Intigena zuständige Gewerkschaftssekretärin Ellen Sandrock-Becker. Die Kündigungen der Beschäftigten seien im Dezember und Anfang Januar erfolgt. „Das Aus für das Werk ist besonders bitter, weil viele Mitarbeiter bereits seit 20 oder 30 Jahren an dem Standort gearbeitet haben“, sagt die Verdi-Sekretärin.

Dabei hatte Intigena noch vor wenigen Jahren gewaltige Expansionspläne, wie fuldaerzeitung.de verrät.

Das Unternehmen äußerte sich gegenüber fuldaerzeitung.de nicht. Die Geschäftsführung in Eichenzell verwies auf die Firmenzentrale in Mühlheim in Nordrhein-Westfalen. Dort blieben jedoch die per Telefon und E-Mail gestellten Anfragen unbeantwortet. Mühlheim an der Ruhr ist auch Sitz der Mahnke-Gruppe. Die Familie Mahnke ist Eigentümerin des Intigena-Werks. Doch auch ohne die Bestätigung durch die Firmenleitung darf die Schließung als sicher gelten: Gegenüber der Gemeinde Eichenzell hat Intigena die Schließung bestätigt, mit der Gewerkschaft Verdi hat die Firma einen Sozialplan für die von der Schließung betroffenen Mitarbeitende ausgehandelt.