Champagner, Eier, Mayo: Diese Lebensmittel werden zu Weihnachten knapp

Die Vogelgrippe breitet sich in Europa immer weiter aus. Zusätzlich steigen die Futterkosten immer weiter. Das führt zu einem Mangel an Eiern, der in Großbritannien schon besonders stark zu spüren ist. Dort wurde die Verkaufsmenge pro Kunde sogar schon auf wenige Packungen beschränkt. © IMAGO