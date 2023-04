Nächster Streik: Verdi will am Mittwoch den Nahverkehr lahmlegen

Von: Thomas Schmidtutz

Eilmeldung

In Deutschland droht der nächste Streik. Am Mittwoch will Verdi den öffentlichen Nahverkehr in fünf Bundesländern lahmlegen.

München - Die Gewerkschaft Verdi warnt vor regionalen Beeinträchtigungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) am Mittwoch in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Verdi rief die etwa 5000 Beschäftigten mehrerer Verkehrsunternehmen mit Eisenbahn-Tarifvertrag für Mittwoch zum Warnstreik auf, größtenteils ganztägig. Eine erste Runde in den Tarifverhandlungen war ergebnislos geblieben.

Unter den Eisenbahn-Tarifvertrag fallen den Angaben zufolge bundesweit etwa 40 Betriebe, die ÖPNV auf Straße und Schiene sowie Schienengüterverkehr betreiben - dazu gehören zum Beispiel die Hafen- und Güterverkehr Köln AG oder die Oberbergische Verkehrsgesellschaft in Gummersbach.

Für die Beschäftigten fordert Verdi 550 Euro mehr Lohn monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben demnach für dieses Jahr eine steuerfreie Sonderzahlung und eine Lohnerhöhung ab Mitte 2024 bei einer Laufzeit von 28 Monaten angeboten. Die nächste Verhandlungsrunde findet am Freitag statt.