Auch München betroffen: Verdi will mit Streik deutsche Flughäfen lahmlegen

Von: Mark Stoffers

Teilen

Verdi will an deutschen Flughäfen streiken. Neben Frankfurt oder Hamburg ist auf der Flughafen in München betroffen. © EA-Archiv

Im Tarifkonflikt ruft die Gewerkschaft Verdi am Freitag zu Streiks an deutschen Flughäfen auf. Neben München sind auch Frankfurt, Hamburg und weitere Städte betroffen.

München – Im Tarifstreit ruft die Gewerkschaft Verdi zum Streik an deutschen Flughäfen auf. Der Arbeitskampf soll am Freitag (17. Februar) neben München auch andere Flughäfen in deutschen Großstädten lahmlegen, da auch an den Airports Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes beschäftigt sind.

Verdi will mit Streik deutsche Flughäfen lahmlegen - auch München betroffen

Die Gewerkschaft Verdi weitet den Tarifstreit im Öffentlichen Dienst auf mehrere Flughäfen in Deutschland aus. An diesem Freitag sollen neben dem Flughafen München auch die Airports in Frankfurt, Hamburg und Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig lahmgelegt werden, wie die Gewerkschaft in der Nacht zu Mittwoch ankündigte. Die Beschäftigten der Betreibergesellschaften werden häufig nach den Tarifverträgen der Kommunen bezahlt. Die Passagiere müssen sich auf Verspätungen und Flugausfälle gefasst machen.

Mit den nun fortgesetzten Warnstreiks wollen die Beschäftigten ihren Forderungen im laufenden Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Bis zur zweiten Runde der Tarifverhandlungen am 22. und 23. Februar sind weitere Warnstreiks unter anderem in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen angekündigt.

Verdi will mit Streiks deutsche Flughäfen lahmlegen: Gewerkschaft fordert höhere Gehälter

Die Gewerkschaft Verdi will nach dem Poststreik mit dem Streik nicht nur deutsche Flughäfen lahmlegen, sondern sich im Tarifstreit eine bessere Basis für die Gehaltsverhandlungen schaffen. In den laufenden Tarifverhandlungen fordern Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen bislang zurückgewiesen.

Verdi hatte im Januar bereits in zwei anderen Tarifkonflikten die Flughäfen in Berlin und Düsseldorf bestreikt. In der NRW-Hauptstadt ging es um einen neuen Abschluss beim Bodenabfertiger Aviapartner, in Berlin streikten die Beschäftigten der Betreibergesellschaft, der Bodenverkehrsdienste sowie die Luftsicherheitskontrolleure. In Berlin wurde nach dem Warnstreik eine Einigung erzielt.

Verdi ruft zu Streik an deutschen Flughäfen auf: Luftverkehr extrem streikanfällig

Der Luftverkehr ist wegen der zersplitterten Dienstleister extrem streikanfällig, weil viele kleine, sicherheitsrelevante Gruppen streikmächtig genug sind, den Betrieb lahm zu legen. Im Grunde reicht der Streik der Flughafenfeuerwehr, um den gesamten Betrieb stillzulegen.

In der Vergangenheit haben beispielsweise die Kräfte an der Passagierkontrolle, die Piloten, Techniker, Flugbegleiter, Vorfeldlotsen oder das Bodenpersonal gestreikt. Sie werden teilweise von Spartengewerkschaften vertreten. Verdi hat unter anderem über den hier im Streit stehenden Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes, nach dem viele Beschäftigte der Flughafengesellschaften bezahlt werden, Zugriff auf die Fluginfrastruktur.

Deutsche Flughäfen lahmlegen: Verdi ruft zu Streik auf – Ausmaß ähnlich wie 2018

Verdi schließt auch eine Ausweitung der Streiks nicht aus. Der bisher letzte große Warnstreik mit ähnlichen Folgen liegt bereits einige Jahre zurück: Im April 2018 mussten deutschlandweit Hunderte Flüge annulliert werden, weil die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes nicht vorankamen.

In acht Bundesländern legten daher bei einem Warnstreik Zehntausende Beschäftigte die Arbeit nieder. Neben Flughäfen waren vielerorts auch der städtische Nahverkehr, Kitas, Kliniken, Verwaltungen und Hallenbäder betroffen. (mst mit dpa)