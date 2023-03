Unternehmen kontrollieren Anwesenheit der Mitarbeiter per Wasserspender

Ob Homeoffice, mobiles Arbeiten oder Arbeiten im Büro – seit der Pandemie muss alles neu verhandelt werden. Firmen in den USA nutzen ein neues System, um herauszufinden, wie sich ihre Mitarbeiter verhalten.

Boston - Dass sich die Arbeitswelt seit 2020 extrem verändert hat, dürfte offensichtlich sein. Für viele hat sich die Arbeit komplett oder teilweise ins Homeoffice verlegt, womit nicht alle Unternehmen ganz zufrieden sind. Doch je mehr die mobile Arbeit zur Normalität wird, desto mehr müssen Arbeitgeber mitziehen – oder riskieren, ihre Mitarbeiter zu verlieren. Dass viele Unternehmen trotzdem versuchen, die Aufenthaltsorte ihrer Mitarbeiter zu prüfen, zeigt ein US-amerikanisches Start-up.

Wasserspender von Bevi sammeln Daten

Der Start-up Bevi hat seinen Sitz in Boston und stellt Hightech-Wasserspender her. Die Spender sammeln Daten über die Menge an Wasser, die im Laufe der Zeit verbraucht wird. In einem Interview mit Bloomberg hat der Gründer von Bevi, Sean Grundy, irgendwann festgestellt, dass die Daten etwas ganz bestimmtes zeigen können: „Wie viel die Menschen trinken, stellt sich als guter Indikator für die Zeit, die sie im Büro verbringen, heraus“.

Bevi hat in den USA rund 5000 Wasserspender in verschiedenen Firmen im Einsatz. Zwischen Januar 2021 und Januar 2022 ist die Menge an Wasser, die die Maschinen ausgegeben haben, nach und nach angestiegen. Im Januar 2021 spendeten die Maschinen nur 28 Prozent der Menge an Wasser, das vor der Pandemie ausgegeben wurde. Im Januar 2022 lag der Wert bei 44 Prozent. Dieser Trend lässt sich bei allen Firmen genauso oder so ähnlich beobachten.

Firmen wollen Zugriff auf die Daten von Bevi bekommen

Wie Bloomberg weiter berichtet, bekommt Bevi nun immer mehr Anfragen von Unternehmen, die Zugriff auf die Daten, die von den Wasserspendern gesammelt werden, haben wollen. Darüber hinaus wollen auch Investoren und Hedgefonds die Daten haben – um die Trends auf dem Arbeitsmarkt analysieren zu können.

Mobiles Arbeiten in Deutschland weit verbreitet

Auch in Deutschland wird das Thema mobiles Arbeiten seit 2020 viel diskutiert. Viele Arbeitnehmer haben sich in den Pandemiejahren an das Arbeiten von zu Hause gewöhnt – einige wohnen mittlerweile weit weg vom Firmensitz, da aus Schutz vor Corona noch bis Anfang 2023 ein Recht auf mobiles Arbeiten bestand. Seitdem diese Regel ein Ende gefunden hat, wollen viele Firmen ihre Mitarbeiter wieder im Büro sehen. Doch da machen nicht alle Arbeitnehmer mit.

Laut Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) bieten mittlerweile 61 Prozent der Arbeitgeber in Deutschland mobiles Arbeiten an. Je größer das Unternehmen, desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass mobil gearbeitet werden kann. Für die BDA zeigen diesen Daten, dass die mobile Arbeit in Deutschland Einzug gefunden hat – und gekommen ist, um zu bleiben.