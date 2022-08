Trotz Krise: Deutsche Gaskraftwerke produzieren mehr Strom als im Vorjahr

In Deutschland ist die Stromproduktion aus Gas im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Mit der erzeugten Energie werden auch Nachbarländer versorgt.

Bonn – Deutschland ist auf Spar-Kurs. Seit Russland die Gas-Lieferung durch Nord Stream 1 massiv gedrosselt hat, muss gespart werden, um eine Notlage im Winter zu vermeiden. Doch der begehrte Rohstoff spielt auch bei der Stromproduktion eine große Rolle – und hier wird offenbar nicht wirklich gespart.

Gaskraftwerke erzeugen 2022 mehr Strom als im Vorjahr

Denn in Deutschland wurde im Juli deutlich mehr Strom von Gaskraftwerken produziert als im Vorjahresmonat. Lag die erzeugte Strommenge im Juli 2021 bei 3558 Gigawattstunden, waren es ein Jahr später 4036 Gigawattstunden. Das ist ein Plus von 13,5 Prozent, wie aus dem Strommarktdatenportal Smard der Bundesnetzagentur hervorgeht.

Auch im Mai 2022 lag die erzeugte Strommenge deutlich über der des Vorjahres, im Juni allerdings etwas darunter. Schaut man ins Jahr 2020, liegen die Zahlen aller drei Monate wiederum deutlich über allen Werten von 2021 und 2022. So erzeugten etwa Gaskraftwerke im Juli 2020 insgesamt 5888 Gigawattstunden Strom.

Strom-Krise: Deutschland exportiert ins Ausland

Der Branchenverband Zukunft Gas vermutet als Grund für das aktuelle Plus eine stark erhöhte Stromnachfrage aus Frankreich, wo derzeit zahlreiche Atomkraftwerke nicht am Netz sind, sowie aus der Schweiz, wo derzeit wegen der Dürre nicht so viel Strom aus Wasserkraft produziert werden kann.

Bereits im zweiten Quartal habe sich der Stromexport aus Deutschland nach Frankreich gegenüber dem Vorjahr fast versechsfacht. Beim Export in die Schweiz betrug der Anstieg sogar mehr als das Sechsfache. „Diese Strommengen wurden zum Teil wohl mit Gaskraftwerken produziert und exportiert“, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hatte in diesem Zusammenhang in der ZDF-Talkshow Markus Lanz von einem Effekt gesprochen, der etwas mit „nachbarschaftlicher Solidarität“ zu tun habe, „auch wenn er unter Gas-Gesichtspunkten nicht wünschenswert ist“. (dpa/ph)