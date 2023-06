U-Boot-Suche: Vermisster Milliardär – Wer ist Hamish Harding?

Von: Lisa Mayerhofer

In einem Wettlauf gegen die Zeit suchen Rettungsteams nach dem verschollenen Tauchboot Titan. Vermisst wird auch der britische Milliardär Hamish Harding. Er liebt es, Weltrekorde zu brechen.

Boston/St. John‘s – Die Suche nach den Vermissten im vor der kanadischen Küste verschollenen Tauchboot Titan läuft auf Hochtouren – den Rettern bleibt nur noch wenig Zeit, bis den Betroffenen der Sauerstoff ausgeht. Die fünf Abenteurer waren im Atlantik auf dem Weg zum Wrack der Titanic in rund 3800 Metern Tiefe. Doch kurz nach dem Tauchgang der Titan am Sonntagvormittag (Ortszeit) riss der Kontakt zum Mutterschiff ab – seitdem läuft die Suche.

Hamish Harding: Weltrekordbrecher und Milliardär

An Bord befindet sich unter anderem Hamish Harding, ein britischer Milliardär und Vorsitzender des Luftfahrtunternehmens Action Aviation. „Ich nutze jede Gelegenheit zu reisen, Weltrekorde zu brechen und Jets zu fliegen“, schreibt der 58-jährige auf Instagram, der das Abenteuer liebt. Drei Einträge im Guinness-Buch der Rekorde kann der Brite schon vorweisen.

Hamish Harding im Juni 2023 in London. Der britische Geschäftsmann und Abenteurer ist an Bord des verschollenen Tauchboots Titan. © Dirty Dozen Productions/PA Media/dpa

Im Juli 2019 gehörte er zu einem Team, das die schnellste Erdumrundung mit einem Flugzeug über beide Pole in 46 Stunden, 40 Minuten und 22 Sekunden schaffte. Im März 2021 tauchte er zusammen mit einem Forscher in die Tiefen des Marianengrabens, dem tiefsten bisher bekannten Teil des Pazifiks. Diese Mission war die längste und weiteste in einer solchen Tiefe. Vergangenes Jahr flog er als Tourist in den Weltraum.

Harding sei ein „sehr charmanter Typ“

Das Geld für diese kostspieligen Extremtouren verdient der zweifache Vater mit seiner Firma Action Aviation, die Privatjets verkauft. Einige britische Medien bezeichnen den Unternehmer als Milliardär. Sein Vermögen wird demnach auf rund eine Milliarde Pfund (1,17 Milliarden Euro) geschätzt.

Harding ist mit der US-Amerikanerin Linda verheiratet, ihre beiden Söhne heißen Rory und Giles. Zudem hat der Abenteurer eine Stieftochter und einen Stiefsohn. Die Familie lebt in Dubai. Der Meereswissenschaftler und Expeditionsleiter David Mearns sagte laut dem britischen Sender BBC über Harding, dass er ein „sehr charmanter Typ“ sei, der sich zu „extremen Abenteuern“ hingezogen fühlte.

Vorfreude auf Titanic-Mission im Tauchboot Titan

So auch am vergangenen Wochenende: In den sozialen Medien verkündete Harding stolz, dass er den Tauchgang zur Titanic vornehmen könne. Die Mission hätte schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen, verzögerte sich aber wegen einer Beschädigung des Tauchboots.

Nun sei es endlich so weit: „Aufgrund des schlimmsten Winters in Neufundland seit 40 Jahren wird diese Mission wahrscheinlich die erste und einzige bemannte Mission zur Titanic im Jahr 2023 sein“, schreibt der Brite auf Instagram. „Das Team auf dem U-Boot besteht aus einigen legendären Forschern, von denen einige seit den 1980er Jahren über 30 Tauchgänge zur RMS Titanic unternommen haben“, berichtet er weiter.

Zusammen mit Harding auf der Titan sind noch Stockton Rush, der Geschäftsführer des Expeditions-Anbieters OceanGate, der französische Forscher und Ex-Marinetaucher Paul-Henri Nargeolet sowie der britisch-pakistanische Geschäftsmann Shahzada Dawood und dessen 19-jährigen Sohn Suleman.

