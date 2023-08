Insider-Berichte: Tesla baut in Grünheide viel weniger Autos als angekündigt

Von: Robert Wallenhauer

Ende März 2023 verkündete Tesla: In Grünheide gehen jetzt 5000 Autos pro Woche vom Band. Medien-Berichte legen jetzt aber nahe: Diese Marke wurde nur ein einziges Mal geknackt.

Berlin/Grünheide - Es war eine große Nachricht: Ende März dieses Jahres verkündeteTesla, dass man im Werk bei Berlin 5000 Autos pro Woche herstelle. Das entspricht hochgerechnet etwa 250.000 Fahrzeugen pro Jahr. Das Ziel der ersten Ausbaustufe des Werks sind ganze 500.000 Autos im Jahr. Business Insider (BI) berichtet jetzt hingegen, dass sich der US-Konzern von diesem Ziel wieder weiter entfernt hat: Zurzeit werden weniger Autos hergestellt als im März.

Tesla: In Grünheide gehen mittlerweile wohl weniger als 5000 Autos pro Woche vom Band. © Patrick Pleul/dpa

Die internen Produktionsziele sollen bei 4350 Autos die Woche liegen, habe das Nachrichtenportal von internen Dokumenten aus den vergangenen Monaten erfahren. Mitarbeiter berichteten BI, dass die Unternehmensziele einmal pro Woche nach unten korrigiert würden. Mittlerweile läge die Zielmarke bei unter 4000 Autos pro Woche, so BI.

Tesla in Grünheide: Personalmangel und hoher Krankenstand

Die Gründe für die zurückgegangene Produktion sind unterschiedlich. Mitarbeiter berichten dem Online-Portal von Personalmangel und einem hohen Krankenstand. Sie beklagten eine „starke Arbeitsverdichtung“. Die Unternehmens-Insider sagten gegenüber BI, dass die 5000-Auto-Marke einmalig, im vergangenen März, geknackt wurde.

Tesla stellt seit März 2022 in Grünheide Elektroautos her. In der Fabrik arbeiten rund 10.000 Beschäftigte. Nach der ersten Ausbaustufe will Tesla das Werk vergrößern und dann eine Million Autos im Jahr produzieren - der Zeitplan dafür ist offen. Die ersten Anträge für den Ausbau des Werks wurden beim Land Brandenburg eingereicht. Umweltschützer haben Bedenken gegen den Ausbau, ein Teil des Geländes liegt im Wasserschutzgebiet.