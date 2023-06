Mehr davon! Wir brauchen Start-ups gegen die Wachstumsflaute

Der Gründungsgeist in Deutschland muss wieder entfacht werden. Denn Start-ups können der deutschen Wirtschaft aus der zukünftigen Stagnation helfen, schreibt Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin und Leiterin der Abteilung KfW Research der KfW Bankengruppe, im Gastbeitrag.

Frankfurt/Main - Deutschland ist bisher relativ gut durch die Energiekrise gekommen, doch jetzt geht der Konjunktur die Luft aus. Die Energiekrise haben wir wegen einer gemeinsamen Anstrengung aller durchgestanden. Haushalte und Unternehmen haben deutlich Energie eingespart. Die Unternehmen haben sich angepasst, so hat rund jedes 5. Unternehmen in Energieeffizienz investiert. Und die Regierung hat durch schnelles und entschiedenes Handeln den Energiemix diversifiziert.

Jetzt allerdings erwarten wir in KfW Research eine Erholung mit angezogener Handbremse. Für das laufende Jahr wird es wohl angesichts erlittener Kaufkraftverluste, restriktiver Geldpolitik und flauer Weltkonjunktur ungefähr eine Stagnation geben. Für 2024 erwarten wir einen moderaten BIP-Zuwachs von ein Prozent. Mittelfristig sind bei derzeitigen Trends die Erwartungen angesichts der absehbar stark schrumpfenden Zahl von Menschen im Erwerbsalter auch eher mager.

Stimme der Ökonomen

Klimawandel, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg: Wohl selten zuvor war das Interesse an Wirtschaft so groß wie jetzt. Das gilt für aktuelle Nachrichten, aber auch für ganz grundsätzliche Fragen: Wie passen die milliarden-schweren Corona-Hilfen und die Schuldenbremse zusammen? Was können wir gegen die Klimakrise tun, ohne unsere Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel zu setzen? Wie sichern wir unsere Rente? Und wie erwirtschaften wir den Wohlstand von morgen?

In unserer neuen Reihe Stimme der Ökonomen liefern Deutschlands führende Wirtschaftswissenschaftler in Gastbeiträgen Einschätzungen, Einblicke und Studien-Ergebnisse zu den wichtigsten Themen der Wirtschaft – tiefgründig, kompetent und meinungsstark.