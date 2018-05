Es gibt jetzt neuartige rosa Schokolade zu kaufen - doch die Sache hat einen Haken

Eine Schokoladenrevolution ist seit Montag auf dem deutschen Markt: Eine rosafarbene Sorte, hergestellt aus einer speziellen Bohne. Zu erwarten ist ein Hype - doch das neue Produkt hat einen Haken.

Neben braun, schwarz und weiß gibt es seit kurzem eine vierte Schokoladensorte namens „Ruby“. Sie wird aus einer speziellen, neu entdeckten Kakaobohne hergestellt, die der Schokolade ihre rosa Farbe gibt - völlig natürlich und nicht mit Farbstoffen oder ähnlichem versetzt.

Seit dem heutigen Montag, 7. Mai, ist die die rosa Variante nun endlich in Deutschland erhältlich: Nestlé brachte den ersten von Natur aus rosafarbenen Schokoriegel auf den Markt. Es handelt sich um das „Kitkat Sublime Ruby“ und fürs Erste ist er nur bei Rewe in limitierter Stückzahl zu haben. Zuvor wurde das rosa Kitkat nur in Japan, Südkorea und Großbritannien verkauft, wo ein wahrer Hype entstand und das Produkt regelmäßig ausverkauft war.

Von Natur aus pink: Das neue Kitkat Ruby im Test https://t.co/wJADkQWOR7 pic.twitter.com/99pWoj6suj — ÉdesKeserű (@edeskeseru0617) 7. Mai 2018

Doch nicht nur die Farbe, sondern auch der Preis macht das neue, von Natur aus rosa Kitkat ganz besonders: Während ein Kitkat mit brauner Schokolade im Fünferpack laut welt.de auf einen 100-Gramm-Preis von 96 Cent kommt, müssen Kunden für einen einzigen rosa Riegel (41,5 Gramm) 1,49 Euro hinblättern. Das macht einen 100-Gramm-Preis von 3,60 Euro, fast viermal so viel wie bei der braunen Variante.

Bleibt noch die Frage nach dem Geschmack: Das Onlineportal hna.de* hat den Test gemacht und kommt zum Fazit, dass die rosa Schokolade tatsächlich ganz anders schmeckt als das braune Pendant - und sogar Suchtpotenzial hat. Wie genau der rosa Riegel schmeckt, ist auf hna.de nachzulesen.

* hna.de und merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks .

