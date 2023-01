Jobbeben in der Tech-Branche geht weiter: SAP streicht 3000 Stellen

Nach Google, Microsoft oder Meta

Das Jobbeben in der Tech-Branche geht weiter. Jetzt kündigte auch der deutsche Software-Riese SAP tiefe Einschnitte an.

Walldorf – Die Kündigungswelle in der Tech-Branche zieht immer weitere Kreise: Nach Google, Microsoft oder der Facebook-Mutter Meta setzt jetzt auch SAP beim Personal den Rotstift an.

Europas größter Softwarehersteller will 3000 Stellen streichen, kündigte SAP-Chef Christian Klein am Donnerstag an. In Deutschland seien 200 Mitarbeiter betroffen, hieß es. Man wolle sich im Zuge eines „gezielten Restrukturierungsprogramm“ künftig wieder stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren, sagte Klein. SAP ist Weltmarkt-Führer bei sogenannter ERP-Software zur Steuerung von Unternehmen.