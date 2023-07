Samsung mit Gewinneinbruch

Ein Überangebot in der Chipbranche bei schleppender Nachfrage machen Samsung schwer zu schaffen. © Robert Schlesinger/dpa

Im zweiten Quartal brach der Betriebsgewinn um satte 95 Prozent ein. Damit musste der Elektronikriese massive Einbußen hinnehmen.

Seoul - Der südkoreanische Elektronikriese Samsung hat im zweiten Quartal trotz Produktionskürzungen bei Speicherchips einen Gewinneinbruch erlitten.

Wie der Marktführer bei Speicherchips und Smartphones bekanntgab, schmolz der Betriebsgewinn in den drei Monaten zum Juni um 95 Prozent auf 668,5 Milliarden Won (473,2 Millionen Euro). Ein Jahr zuvor hatte der Konzern im zweiten Quartal noch einen Gewinn von 14,1 Billionen Won ausweisen können. Ein Überangebot in der Chipbranche bei schleppender Nachfrage machen Samsung schwer zu schaffen. Der Konzern erwartet jedoch, dass sich die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte schrittweise erholen wird. dpa