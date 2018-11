Großes Samsung-Projekt: Smartphone mit unglaublicher Eigenschaft vorgestellt

Es waren lange Spekulationen, aber viele Indizien sprachen tatsächlich dafür: Endlich hat Samsung das erste faltbare Smartphone in San Francisco vorgestellt.

San Francisco - Seit einiger Zeit war es kein Geheimnis mehr: Samsung wollte ein faltbares Smartphone auf den Markt bringen. Über ein solches Projekt wurde bereits seit mehr als einem Jahr spekuliert, nachdem die Südkoreaner das Konzept in einem kurzen Video vorgestellt hatten. Für viele Samsung-Fans hatte das Warten am Mittwoch ein Ende - denn der Konzern hat auf seiner Entwicklerkonferenz in San Francisco zum ersten Mal das Falt-Handy offiziell vorgestellt.

Samsung: Faltbares Galaxy-Smartphone könnte so heißen ...

Viele Indizien sprachen tatsächlich dafür, dass der Konzern an diesem großen Projekt arbeitete. Zum Beispiel soll Samsung laut dem Nachrichtenportal Lets Go Digital vor einigen Tagen den Namen „Samsung Infinity-Flex“ zum Markenschutz beim US-Patentamt angemeldet haben. Die Webseite GSMArena wollte gleichzeitig wissen, dass das Handy Anfang 2019 mit dem Namen "Samsung Galaxy F" auf den Markt kommen sollte. Das F könnte tatsächlich für "Flex" stehen.

Samsung-CEO DJ Koh wollte bisher nur wenige Informationen über das Falt-Handy enthüllen. Doch jetzt steht fest: Das biegsame Display soll ausgefaltet eine Diagonale von 7,3 Zoll (18,5 cm) erreichen. Samsung-Manager Justin Denison demonstrierte den Prototypen auf einer weitgehend abgedunkelten Bühne, dadurch waren Details wie das Gehäuse rund um den Bildschirm nicht zu erkennen.

Immerhin war zu sehen, dass es auch ein weiteres Display in üblicher Smartphone-Größe auf einer der Außenseiten hatte. Der Konzern entschied sich für eine frühzeitige Demonstration, um Software-Entwickler ins Boot zu holen. An Software für das neuartige Gerät arbeite auch Google als treibende Kraft hinter dem Smartphone-Betriebssystem Android mit, hieß es.

Samsung: Faltbares Galaxy-Smartphone wohl das teuerste überhaupt

Inzwischen werden Smartphones mit faltbaren Bildschirmen unter anderem auch von den chinesischen Herstellern Huawei, Xiaomi und Lenovo erwartet. Der südkoreanische Samsung-Konkurrenz LG zeigte den Prototypen eines großen Fernseher-Displays, das sich zusammenrollen lässt.

Eine Frage bleibt allerdings offen: Wie teuer wird das Smartphone sein? Fans können sich sicher sein, dass das Galaxy F nicht gerade günstig sein wird. Gerüchten zufolge soll es zum Start sogar um die 1.800 Dollar kosten. Damit würde es sich um das teuerste Samsung-Smartphone überhaupt handeln.

Lesen Sie auch: Neuerung bei WhatsApp nervt: Keinem User wird das gefallen.

fm/dpa