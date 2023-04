Habecks Heizpläne: Ampel gibt grünes Licht

Von: Thomas Schmidtutz

Die Bundesregierung hat am Mittwoch grünes Licht für die umstrittenen Heizpläne gegeben. Künftig dürfen nur noch Heizungen eingebaut werden, die überwiegend mit Erneuerbarer Energie betrieben wreden.

Berlin - Ab kommenden Jahr dürfen in Deutschland nur noch Heizungen eingebaut werden, die zum Großteil mit erneuerbarer Energie betrieben werden können. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch grünes Licht für die umstrittenen Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Wohnungsbauministerin Klara Geywitz gegeben. Mehr in Kürze (utz)