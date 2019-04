Bittere Nachricht für alle Kunden: Real-Märkte vor dem Aus

Die Real-Kette steht vor dem Verkauf. Der Konzern Metro, zu dem Real gehört, will die Supermärkte loswerden. Käufer stehen auch schon bereit.

Düsseldorf - Die Supermarktkette Real könnte bald Geschichte sein. Der Handelskonzern Metro, zu dem Real gehört, will die Märkte loswerden. Darüber berichtet das Handelsblatt. Das Tochterunternehmen hat 279 Filialen und beschäftigt 36.000 Arbeitnehmer. Trotz einem Umsatz von mehr als sieben Milliarden Euro schreibt Real regelmäßig Verluste. Deshalb will Metro verkaufen. Konzern-Chef Olaf Koch sagte: „Wir streben an, Real als Ganzes zu verkaufen und werden nur ernsthafte Interessenten in Betracht ziehen.“

Die Arbeitnehmer zeigten sich längst sehr besorgt. Real werde „zum Schlachthof“ geführt, hieß es auf einer Demo vor der Hauptverwaltung im letzten November.

Metro-Tochter Real: Potenzielle Käufer wollen nur die Immobilien

Nach Informationen des Handelsblatts sind nur noch zwei potenzielle Käufer im Rennen. Es handelt sich um zwei Immobiliengesellschaften, die x+bricks AG und die Redos-Gruppe. Beide sollen rund 900 Millionen Euro für Real geboten haben. Das wollte ein Sprecher von Metro auf Nachfrage jedoch nicht bestätigen: „Wir sprechen mit verschiedenen ernsthaften Interessenten über den Verkauf von Real. Es sind auch in diesem fortgeschrittenen Stadium mehr als zwei.“

Zu Real gehören 65 Immobilien, die restlichen Supermärkte sind angemietet. Auch der Online-Marktplatz Real.de soll verkauft werden. Den Käufern geht es dabei auch gar nicht um die Märkte selbst, sondern nur um die Standorte.

Erst kürzlich hat Real eine drastische Änderung bekannt gegeben, die bis 2020 eintreten soll. Wahrscheinlich wird es dazu gar nicht mehr kommen.

Kaufland könnte Real-Märkte übernehmen - Angestellten droht Entlassung

Da die Supermarktkette vermutlich nicht weiter geführt wird, könnten die Immobilien vermietet werden. Zufälligerweise pflegen die beiden potenziellen Käufer gute Beziehungen zu Kaufland. Die könnten ihre eigenen Märkte in den Räumlichkeiten eröffnen. Klaus Gehrig, der Chef der Schwarz-Gruppe, zu der Kaufland gehört, hatte schon angekündigt, zahlreiche Real-Standorte übernehmen zu wollen. „Die Finanzierung dafür steht“, sagte er. Insidern zufolge sollen auch schon Führungskräfte ausgebildet werden, die die neuen Filialen leiten sollen.

Den Angestellten von Real droht die Entlassung. Sie demonstrierten bereits im November 2018 vor der Hauptverwaltung. Auf Plakaten stand, dass Real „zum Schlachthof“ geführt werde.

