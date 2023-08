China und Deutschland in einem Atemzug: USA verhängen neue Metall-Zölle gegen „Konserven-Dumping“

Von: Robert Wallenhauer

Konserven aus Stahl: Auf das Material erheben die USA neue Zölle. © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Preis-Dumping-Vorwürfen erlassen die USA neue Zölle auf Metall für Konservendosen. Auch deutsche Unternehmen wie Thyssenkrupp Rasselstein sind betroffen.

Washington – Die USA wollen vorläufig neue Zölle auf Metall für Konservendosen aus China, Deutschland und Kanada verhängen. Entsprechende Produkte aus der Volksrepublik sollten mit einem Satz von 122,5 Prozent auf den Einfuhrwert belegt werden und damit am höchsten von den drei Ländern, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit.

Auf Einfuhren aus Deutschland sollten 7,02 Prozent erhoben werden. Das könnte Firmen wie den Weißblechhersteller Thyssenkrupp Rasselstein betreffen. Für kanadische Firmen werde der Steuersatz bei 5,29 Prozent liegen.

US-Stahlfirmen beklagen Dumping-Preise

Die Zölle werden in den USA als Anti-Dumping-Maßnahmen bezeichnet. So sollen US-Stahlfirmen geschützt werden. Die Hersteller aus Kanada, Deutschland und China hätten den Stahl zu Preisen verkauft, der unter denen auf ihren Heimatmärkten liegen, erklärte ein Beamter des US-Handelsministeriums.

Die Untersuchung des US-Ministeriums wurde im Februar eingeleitet. Zuvor hatte ein US-Stahlhersteller, eine Petition eingereicht, in der er ausländisches Dumping im Zinnblechsektor beklagte, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Das habe in den letzten Jahren zu Schließungen mehrerer US-Produktionsstätten geführt, hieß es in der Petition.

Deutscher Stahlverband kritisiert neue US-Zölle

Der deutsche Stahlverband kritisierte die Entscheidung. „Grundsätzlich unterstützen wir ein konsequentes Vorgehen gegen unfairen Handel sowohl seitensder EU als auch der USA“, sagte der Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Martin Theuringer: „Im aktuellen Fall der US-Anti-Dumping-Klage bei Weißblech trifft es mit Deutschland aber eindeutig den falschen Handelspartner, da sich deutsche Unternehmen auf den internationalen Märkten marktkonform verhalten.“

Ein kleiner Lichtblick sei allerdings, dass die USA die ursprünglich in der Klageschrift geforderte Zollhöhe deutlich reduziert hätten. Keine Zölle wurden gegen Importe aus Großbritannien, den Niederlanden, Südkorea, Taiwan und der Türkei verhängt. (mit Material von Reuters)