Rente soll im Sommer deutlich steigen – Tabelle zeigt, wie viel Geld es ab Juli gibt

Von: Thomas Schmidtutz

Rentner erhalten ab dem Sommer mehr Geld. Das teilte das Bundesarbeitsministerium am Montag überraschend mit.

Ottawa - Rentnerinnen und Rentner erhalten ab Sommer mehr Geld. Zum 1. Juli steigt die Rente in Westdeutschland um 4,39 Prozent, in den neuen Bundesländern um 5,86 Prozent, kündigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Montag am Rande eines Kanada-Besuchs an. Mit der geplanten Erhöhung gilt dann in West und Ost ein gleich hoher aktueller Rentenwert. Wegen der höheren Lohnsteigerung im Osten werde die Rentenangleichung Ost ein Jahr früher erreicht als gesetzlich vorgesehen. Im Dezember war noch eine geringere Erhöhung erwartet worden.

Ruheständler: Mit der geplanten Erhöhung erhalten Rentner in Ost und West ab Juli erstmals die gleichen Bezüge. © Imago/Michael Gstettenbauer

Grundlage der nun angekündigten Rentenerhöhung sind die jetzt vorliegenden Daten des Statistischen Bundesamtes und der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Die folgende Tabelle zeigt den Anstieg in West und Ost:

Der Arbeitsmarkt sei in „einer guten Verfassung und die Löhne steigen“, sagte Heil in Ottawa. Das Sicherungsniveau bleibe somit stabil bei über 48 Prozent.

Rente: Hohe Inflation macht Beziehern kleiner Renten besonders zu schaffen

Vor allem Beziehern kleiner Renten macht die hohe Inflation zu schaffen. Im Februar waren die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,7 Prozent gestiegen. „Die Rentenanpassung bleibt aktuell hinter der Inflation zurück, aber das ist nur eine Momentaufnahme“, hieß es in einer Mitteilung des Bundesarbeitsministeriums. Das Prinzip, dass die Renten den Löhnen folgen, habe sich mit Blick auf die Einkommensentwicklung von Rentnerinnen und Rentnern bewährt. (dpa/utz)

Anmerkung der Redaktion: Eine Leserin hat uns darauf hingewiesen, dass in der ersten Fassung der Tabelle ein Rechenfehler in den Daten zur Rentenhöhe in Ostdeutschland vorgelegen hat. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen und haben die Daten entsprechend korrigiert.