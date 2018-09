Lidl nimmt neues Produkt ins Sortiment - viele Kunden dürfte es freuen

In den letzten Jahren hat der Fitness- und Gesundheitstrend in Deutschland stetig zugenommen. Das merken auch die Discounter. Lidl bringt nimmt nun ein Produkt ins Sortiment, das viele Kunden freuen dürfte.

München - Immer mehr Menschen achten darauf, was und wie sie essen. Von Ernährungsweisen wie vegan, über vegetarisch bis zu low-carb nimmt der Trend zu einem gesünderen und nachhaltigeren Lebensstil immer weiter zu. Damit einher geht auch der Hype um das Müsli. Für den perfekten Start in den Tag bewirbt in Deutschland vor allem der Online-Shop „Mymuesli“ seine hochwertigen Müsli-Produkte und spricht vor allem junge Kunden, Influencer und allerlei sportlich-hippe und aktive Menschen an.

„Mymuesli“ gehört zu den größten Müsliproduzenten des Landes und punktet bei den Kunden vor allem auch durch sein spezielles Design. Doch nun bekommt der Online-Shop Konkurrenz aus Polen, wie businessinsider.de berichtet.

Lidl: Neue Müsli-Marke aus Polen als Konkurrenz für „Mymuesli“

DerDiscounter Lidl springt auf den Müsli-Zug auf und versucht mit der Marke „Onedaymore“, die vom polnischen Manager Dariusz Haraj ins Leben gerufen wurde, einen eine günstigere Alternative zu „Mymuesli“ zu etablieren. In Sachen Design und Bewerbung des Produktes sind Ähnlichkeiten zu „Mymuesli“ allerdings nicht von der Hand zu weisen.

Auch „Onedaymore“ verkauft sein Müsli in einer Art Wickeldose und verspricht besonders hochwertige Zutaten ohne Geschmacksverstärker. Doch da das Müsli ausschließlich in Polen produziert wird und daher geringere Herstellungskosten verursacht, liegt der Unterschied im Preis: Während ein Produkt von Mymuesli nicht unter 6,90 Euro zu kaufen ist, besticht die polnische Variante durch den weitaus günstigeren Preis von 3,99 Euro. Diese günstigere Alternative dürfte viele Kunden freuen.

Lidl will sich offenbar stärker von Konkurrent Aldi abgrenzen

Lidl selbst will mit der neuen Marke den Kunden eine „abwechslungsreiche Alternative in unserem Müsli-Sortiment“ bieten. Marktforscher Norbert Kaufmann geht dagegen eher davon aus, dass der Discounter sich durch die Nutzung einer bislang in Deutschland völlig unbekannten Marke auch stärker von seinem ewigen Rivalen Aldi abgrenzen will. Das sagte er der Lebensmittelzeitung. Denn der Zeitpunkt für eine neue Müsli-Marke sei eigentlich ungünstig.

Dariusz Haraj ist dagegen optimistisch. Der polnische Manager erwartet in diesem Jahr einen Umsatz von mehr als vier Millionen Euro und er will weiter expandieren. Schon im Herbst soll es das Müsli dann auch in Tschechien, der Schweiz un der Slowakei geben. Die Kunden in Deutschland dürfen sich jedenfalls über eine preiswerte Müsli-Alternative in den Regalen freuen.

