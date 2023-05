BMW-Chef keilt gegen EU-Kommission: „Das geht so nicht“

Von: Thomas Schmidtutz

Oliver Zipse: Der BMW-Chef hat auf der Hauptversammlung des Konzerns am Donnerstag ungewöhnlich harte Kritik an der EU-Kommission geübt. © Unternehmen

BMW blickt auf ein Rekordjahr zurück. Die Aktionäre dürfen sich auf eine satte Dividende freuen. Doch der Münchner Autobauer hadert immer stärker mit den politischen Rahmenbedingungen.

München – Der Münchner Autobauer BMW hat ungewöhnlich harsche Kritik an der geplanten Verschärfung der Abgasnormen in der EU geübt: „So wie aktuell vorgesehen, geht es einfach nicht“, sagte BMW-Chef Oliver Zipse am Donnerstag auf der virtuellen Hauptversammlung des Konzerns in München. Die für 2025 geplante Einführung der Euro-7-Norm sei „vollkommen unrealistisch“, kritisierte der Vorstandsvorsitzende des bayerischen Autobauers.

Zudem warf Zipse der EU-Kommission erneut vor, bei den geplanten Vorgaben völlig unrealistische Fahrsituationen zugrunde zu legen. So sollten die Hersteller beim Schadstoff-Ausstoß etwa künftig selbst dann unter den Schadstoff-Vorgaben bleiben, wenn sie mit „mit Vollgas über einen Bergpass bei minus sieben Grad“ führen, einen Anhänger zögen und „vollbeladen“ seien. Jeder könne sich selbst beantworten, wie wirklichkeitsnah solche Fahrsituationen seien, sagte Zipse.

BMW: Konzernchef Zipse fordert Verschiebung von neuer Abgas-Norm

Angesichts der Pläne appellierte der BMW-Chef erneut eindringlich an die EU, die geplante Einführung der Euro-7-Norm auf Mitte 2027 zu verschieben. Außerdem forderte er die EU-Kommission dazu auf, die Grenzwerte auf alltägliche Fahrsituationen auszurichten statt auf „Sonder- und Extremfälle“.

BMW hat im vergangenen Jahr dank der Mehrheitsaufstockung am chinesischen Joint-Venture Brilliance einen Rekordgewinn von 18,5 Milliarden Euro eingefahren. Daran sollen auch die Aktionäre mit einer satten Dividende von 8,50 Euro je Stammaktie sowie 8,52 Euro je Vorzugsaktie profitieren. Für das laufende Jahr peilt der Konzern ein leichtes Absatzplus sowie eine operative Marge im Kerngeschäft im Bereich zwischen acht und zehn Prozent an. Im laufenden Jahr bringen die Münchner mit dem neuen 5er einen ihrer wichtigsten Ergebnisbringer auf den Markt. (utz)