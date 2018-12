Apple droht Verkaufsverbot für iPhone-Modelle in Deutschland

Gerichtspleite

+ © dpa / Lino Mirgeler iPhone. © dpa / Lino Mirgeler

Dem US-Konzern Apple droht in Deutschland ein Verkaufsverbot für seine iPhone-Modelle 7plus, 7, 8, 8plus und X. In einem noch nicht rechtskräftigen Urteil zu einem Patentstreit mit dem Chiphersteller Qualcomm unterlag Apple am Donnerstag vor dem Landgericht München I.