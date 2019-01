Verärgerte Kundin fordert Entlassung eines Lidl-Mitarbeiters - dann bekommt sie harsche Reaktionen 

Eine Lidl-Kundin beschwerte sich auf Facebook über einen Mitarbeiter. Die Reaktion des Discounters sorgt für Kritik - ebenso wie der Post der Kundin.

Bad Säckingen - Ein wütender Post einer Lidl-Kundin sorgt derzeit auf Facebook für viele Diskussionen. Nachdem eine Lidl-Kundin in einer Filiale in Bad Säckingen nach eigener Aussage von einem Mitarbeiter ausgelacht wurde, schrieb sie über Facebook verärgert an das Unternehmen.

Dort schilderte die spürbar aufgebrachte Kundin, dass bei ihrem Einkauf statt der angekündigten Kasse eine andere geöffnet wurde. Die Kundin hatte ihre Waren bereits auf das Band gelegt. Daraufhin wurde sie von einem - mit ihren Worten - „jungen Schnösel“ lachend aufgefordert, die Produkte auf das andere Band zu bringen. Dieser Vorfall verärgerte die Kundin so sehr, dass sie in ihrem Posting die Entlassung „solcher Mitarbeiter“ forderte.

Lidl-Reaktion auf die Kundin sorgt für Kritik

Lidl reagierte auf das wütende Statement der Kundin und zeigte Verständnis für ihre Kritik: „Das ist natürlich ärgerlich. Ich würde dein Anliegen gerne an die zuständigen Kollegen weiterleiten. Schick uns doch bitte eine E-Mail mit deinem Anliegen und der genauen Filiale,“ antwortete ein Lidl-Mitarbeiter.

Der Post der Kundin sorgte auf Facebook für Aufruhr, zahlreiche User kommentierten den Beitrag. Womit Lidl wohl nicht gerechnet hat: So gut wie alle User stellten sich auf die Seite des Mitarbeiters und übten heftige Kritik an der Reaktion des Discounters, der somit gleich doppelt in die Kritik geriet.

Andere User nehmen den Lidl-Mitarbeiter in Schutz

Vor allem werfen die User dem Discounter Treulosigkeit gegenüber seinen eigenen Mitarbeitern vor. Eine Nutzerin kommentierte beispielsweise: „Schämt ihr euch nicht ein kleines bisschen wenigstens? Ihr fallt mit solchen Kommentaren eure eigenen Mitarbeiter in den Rücken. Aber das spiegelt sich leider auch im richtigen Leben so Hauptsache der Kunde zu zufrieden!“

Eine andere Nutzerin lieferte gleich eine Theorie für das beschriebene Verhalten des Mitarbeiters: „Vielleicht hat er einfach mit seinen Kollegen gelacht weil die versehentlich die falsche Kasse geöffnet haben?“

Nach Facebook-Post an Lidl gerät Kundin selbst in die Kritik

Aber auch an der Kundin ließen die Facebook-Nutzer kein gutes Haar. Eine Kundin kommentierte beispielsweise „Der Kunde übertreibt doch immer… und nun soll der Mitarbeiter gekündigt werden, weil er gelacht hat“ und erntete dafür fast 100 Likes.

Auch ziemlich lustige Kommentare brachte die Netzgemeinde hervor, eine amüsierte Userin schrieb: „Hoffentlich entschuldigt sich Lidl morgen noch öffentlich hier, dass sie nette Mitarbeiter haben. Das geht ja überhaupt gar nicht. Der hat gelacht!“ Auf die Kritik an ihrer Reaktion hat Lidl noch nicht geantwortet.

