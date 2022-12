Erste deutsche Bank spendiert zwei Prozent Zinsen aufs Tagesgeld – wo es jetzt am meisten gibt

Von: Patricia Huber

Mit der Zinserhöhung der EZB werden auch die deutschen Banken wieder großzügiger. Viele locken jetzt mit hohen Zinsen – jedoch nicht für alle.

Frankfurt – Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in den vergangenen Monaten der Inflation den Kampf angesagt. Dreimal in Folge hat die EZB die Leitzinsen im Euroraum zuletzt angehoben – die nächste Erhöhung steht voraussichtlich bereits in den Startlöchern. Das hat auch Auswirkungen auf die Tagesgeld-Konten der Verbraucher.

Zinsen aufs Tagesgeld: Banken locken mit Neukundenangeboten

Besonders bei einem Bankwechsel winken Neukunden zu Beginn mittlerweile großzügige Zinssätze. Jetzt hat die ING-Direktbank sogar eine neue Zins-Grenze durchbrochen. Dort gibt es seit dem 15. Dezember 2022 ganze zwei Prozent Bonuszins für das erste Tagesgeld-Konto. Der Satz gilt dann für vier Monate ab Eröffnung und bis zu einem Guthaben von 50.000 Euro, heißt es auf der Website der ING. Nach den vier Monaten gilt dann der variable Zinssatz von 0,3 Prozent.

Auch viele andere Banken versuchen bereits, mit attraktiven Zins-Angeboten Neukunden an Land zu ziehen. Das Vergleichsportal Verivox hat die Aktionsangebote in folgender Tabelle zusammengefasst:

Hohe Zinsen für Neukunden: Für wen sich das lohnt

Doch wieso sind die Banken plötzlich so großzügig, was die Zinsen angeht? Oliver Maier, Geschäftsführer bei Verivox, hat dafür eine simple Erklärung: „Noch vor wenigen Monaten waren Einlagen für Banken vor allem ein Kostenfaktor. Zahlreiche Institute verlangten sogar Strafzinsen, um sich gegen Spargelder abzuschotten. Doch bei steigenden Zinsen lässt sich mit dem Einlagengeschäft wieder Geld verdienen.“

Die Angebote klingen auf den ersten Blick gut. Kunden sollten aber auch darauf achten, wie die Zinssätze nach dem Aktionszeitraum aussehen. Hier gibt es je nach Bank große Unterschiede. Besonders spannend sind die Sonderkonditionen für „agile Anleger“, erklärt Maier. „Nach Ablauf der Zinsgarantie wechseln sie einfach zum nächsten Anbieter mit einem Neukunden-Sonderangebot.“ (ph)