Kampf gegen Inflation: Notenbank-Chef wählt nun deutliche Worte – „Hören nicht auf, bis wir am Ziel sind“

Von: Hannes Niemeyer

Teilen

Jerome Powell, Chef der US-Notenbanker. © Manuel Balce Ceneta / dpa

Auf einer Konferenz traf US-Notenbankchef Jerome Powell nun Aussagen, die nicht nur überraschend deutlich waren, sondern auch auf eine erneute Zinserhöhung im Kampf gegen die Inflation hindeuten.

Jackson Hole – US-Notenbankpräsident Jerome Powell hat deutlich gemacht, dass die Zentralbank weiter entschlossen gegen die hohe Inflation vorgehen wird. In einer Rede anlässlich der Notenbankkonferenz im amerikanischen Jackson Hole verwies Powell zwar auf den jüngsten Rückgang der Inflation in den USA. Er machte aber auch deutlich, dass wir „mehr sehen müssen“. Er bekräftigte, dass es das „überragende Ziel“ der amerikanischen Geldpolitik sei, das Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen.

US-Notenbankchef Powell zu Kampf gegen Inflation: „Hören nicht auf, bis wir am Ziel sind“

Die Worte von Powell fielen ungewöhnlich deutlich aus und zeigen, dass am harten Kurs zur Inflationsbekämpfung offebar festgehalten werden soll. Der Notenbank-Chef betonte laut dem Handelsblatt, dass Preisstabilität als „der Fels unserer Wirtschaft“ anzusehen sein. Eine solche Wirtschaft würde „ohne stabile Preise für niemanden funktionieren“. Um die hohe Inflation zu bekämpfen, seien daher Zinsanhebungen weiterhin nötig. Auf Unternehmen und Haushalte kämen daher „schmerzhafte“ Zeiten zu, die allerdings notwendig seien. „Wir hören nicht auf, bis wir am Ziel sind“, stellte Powell laut dem Handelsblatt deutlich heraus.

Powell äußert sich überraschend klar auf Notenbanker-Konferenz - weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich

Die Aussagen von Powell deuten also auf weiter deutliche Zinserhöhungen hin, was die Kurse am Devisenmarkt aber nur für kurze Zeit etwas bewegen konnte. Für Auftrieb beim Euro sorgten vielmehr schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA. Im Juli waren die Konsumausgaben und die privaten Einkommen der US-Bürger kaum noch gestiegen. Außerdem legte ein auf den Konsumausgaben basierender Preisindex im Jahresvergleich nur um 6,3 Prozent zu. Im Vormonat hatte die Steigerungsrate noch bei 6,8 Prozent gelegen. Die US-Notenbank Fed orientiert sich bei ihrer Geldpolitik an dem Preisindikator PCE, der niedriger ist als die allgemeine Inflationsrate von zuletzt 8,5 Prozent im Juli.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84590 (0,84293) britische Pfund, 137,02 (136,07) japanische Yen und 0,9642 (0,9616) Schweizer Franken fest. Eine Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London zum Preis von 1749 Dollar gehandelt. Das waren rund zehn Dollar weniger als am Vortag.

Die Inflation hat Deutschland fest im Griff- Top-Ökonom Hans-Werner Sinn warnte kürzlich vor schweren Jahren für die Bundesrepublik. (han/dpa)