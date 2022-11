Überraschung: Inflation sinkt im November, bleibt aber zweistellig

Von: Thomas Schmidtutz

Die Inflation in Deutschland ist im November überraschend gesunken.

Wiesbaden - Die Inflation in Deutschland hat im November überraschend nachgegeben. Mit einem Wert von 10,0 Prozent bleibt die Teuerungsrate aber immer noch auf historisch hohem Niveau. Das geht aus den am Dienstagnachmittag veröffentlichten, vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor. Mehr in Kürze. (utz)