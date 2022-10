Teuerungsrate

Die Inflation in der Euro-Zone hat im Oktober stärker zugelegt als im Vormonat. Vor allem die Energiepreise treiben die Entwicklung.

Brüssel - Die Inflation in der Eurozone zieht weiter an. Im Oktober lag die Teuerungsrate nach Daten der Europäischen Statistikbehörde Eurostat bei 10,7 Prozent. Im September hatte der Wert noch bei 9,9 Prozent gelegen. Mehr in Kürze. (utz)