Inflation in Deutschland zieht wieder an

Von: Thomas Schmidtutz

Teilen

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Die Inflation in Deutschland hat im Juni wieder an Tempo gewonnen. Die Verbraucherpreise lagen um 6,4 Prozent über dem Vorjahresmonat - nach 6,1 Prozent im Mai.

Wiesbaden - Die Inflation in Deutschland ist im Juni zum ersten Mal seit Jahresanfang wieder leicht gestiegen. Die Teuerungsrate stieg zuletzt um 6,4 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag nach vorläufigen Berechnungen mit. Volkswirte rechnen mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 6,3 Prozent, nach 6,1 Prozent im Mai. Haupttreiber waren erneut die deutlich gestiegenen Preise für Nahrungsmittel. Sie legten im Juni um 13,7 Prozent zu. Mehr in Kürze. (utz)