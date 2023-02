Industrie in Deutschland erhält wieder mehr Aufträge

Von: Robert Wallenhauer

Die deutsche Industrie hat im vergangenen Dezember wieder mehr Aufträge erhalten. Im Gesamtjahr 2022 steht jedoch ein Minus.

Wiesbaden - Die Industrie in Deutschland hat Ende 2022 wieder mehr Aufträge erhalten. Im Dezember stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 3,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Der Anstieg folgt auf einen deutlichen Rückgang im November. Nach neuen Daten fällt der mit 4,4 Prozent allerdings weniger stark aus als zunächst angenommen. Der aktuelle Zuwachs des Auftragseingangs sei „maßgeblich auf Großaufträge zurückzuführen“, so die Statistiker.

Motorenfertigung bei VW in Kassel: Die deutsche Industrie hat im Dezember wieder mehr Aufträge eingefahren. © Uwe Zucchi/dpa

Vom Bundeswirtschaftsministerium hieß es, die Nachfrage beim Verarbeitenden Gewerbe habe sich „zum Jahresende 2022 wieder etwas stabilisiert“. Die jüngsten Auftragsdaten deuteten ebenso wie die Verbesserung des Geschäftsklimas in den letzten Monaten darauf hin, dass die wirtschaftliche Abschwächung im Winterhalbjahr milder ausfallen dürfte. Nach bisherigen Daten ist die deutsche Wirtschaft im Schlussquartal leicht geschrumpft. Setzt sich die Entwicklung im Auftaktquartal 2023 fort, wären die Bedingungen für eine sogenannte technische Rezession gegeben.

Was ist eine technische Rezession? Volkswirte sprechen von einer technischen Rezession, wenn das Bruttoinlandsprodukt (BIP) eines Landes für zwei aufeinanderfolgende Quartale rückläufig ist. Dies kann ein Vorbote für einen länger anhaltenden Abschwung sein und kann zu höherer Arbeitslosigkeit führen oder den Konsum dämpfen.

Trotz mehr Aufträgen im Dezember war das Gesamtjahr 2022 war für die Industrie aus Nachfragesicht insgesamt schwach. Der Auftragseingang sei bis auf wenige Ausnahmen kontinuierlich gesunken und habe im Dezember 10,1 Prozent niedriger gelegen als ein Jahr zuvor, hieß es vom Statistikamt. „Das vergangene Jahr steht damit im Kontrast zum Jahr 2021.“ Damals sei der Auftragseingang aufgrund von Corona-Nachholeffekten stark angestiegen, so das Statistische Bundesamt weiter. Unter dem Strich befinde sich der Auftragseingang leicht über dem Vor-Corona-Niveau. (dpa/rowa)