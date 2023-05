Heizungs-Gesetz spaltet Deutschland: Eine Hälfte ist dafür, die andere dagegen

Neue Umfrage

Eine neue Umfrage des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen zeigt, dass die Deutschen beim Heizungsgesetz der Ampel uneins sind. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm erklärt die Ergebnisse.

Berlin – In Deutschland wird noch immer heftig über das Gebäudeenergiegesetz (GEG) der Ampel-Koalition diskutiert. In den kommenden Wochen soll das Gesetz im Bundestag gebilligt werden, doch der Streit in der Koalition sorgt für Fragezeichen. Die Deutschen sind dadurch verunsichert. Das zeigen erste Ergebnisse einer Umfrage des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen (SVRV), über das die FAZ berichtete. In einem Gastbetrag erklärt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, was die Umfrageergebnisse bedeuten.

Gebäudeenergiegesetz: 49 Prozent dafür, 47 Prozent dagegen

Die vorläufigen Ergebnisse der Studie sind Teil einer Langzeituntersuchung, die die Energiekrise als Thema hat. Der SVRV befragt dabei Haushalte zur aktuellen Energiesituation und zu den Entscheidungen der Politik. So hat man die Haushalte nun auch zum GEG befragt. Das Ergebnis zeigt, wie sehr das Thema die Deutschen spaltet: 49 Prozent der Haushalte befürworten das Gesetz, 47 Prozent sind gegen die Reform.

Die politischen Entscheidungen, die in den kommenden Wochen getroffen werden, werden bestimmen, in welche Richtung die Stimmung in Deutschland kippt, schreibt Veronika Grimm in ihrem FAZ-Gastbeitrag. Vor allem von Bedeutung seien eine „sachliche Kommunikation“ und eine gezielte Informationskampagne.

+ Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm ist Mitglied im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen (SVRV). © Michael Kappeler/dpa

Dass das funktionieren kann, hat die Kampagne rund um die Strom- und Gaspreisbremse gezeigt: 95 Prozent der Befragten gaben an, dass der Begriff „Strompreisbremse“ bekannt war, bevor sie Informationen vom Energieversorger erhielten. 77 Prozent sagten, dass sie die Informationen ihres Energieversorgers gelesen und verstanden haben.

Grimm: Rentner sollten nicht ausgenommen werden

Veronika Grimm appelliert an die Politiker, auf eine Entlastung der Bevölkerung zu achten, wenn es um das GEG geht. „Insbesondere der Rahmen der finanziellen Entlastung muss realistisch kalkuliert werden“, so die Wirtschaftsweise.

Grimm äußert sich zudem skeptisch über die geplanten Entlastungen für Hochbetagte: „Nimmt man die Rentner von den Verpflichtungen aus, so wird das Gesetz zum zahnlosen Tiger“, findet sie. Im aktuellen Entwurf sind über-80-Jährige vom Heizungstausch ausgenommen. Aus der SPD und aus den Bundesländern hört man aber immer mehr den Vorschlag, die Ausnahmen auf alle Rentner zu erweitern.

Grimm zufolge ist dieser Vorschlag aber nicht zielführend, da Rentner öfter in energetisch schlecht sanierten Gebäuden leben und dadurch höhere Heizkosten haben. Als Alternative fordert sie eine Schärfung des Emissionshandels in Kombination mit einer Rückverteilung der Einnahmen aus dem CO₂-Preis an die Bevölkerung. Damit würde der Anreiz steigen, alte Heizungen auszutauschen und zugleich würde die finanzielle Belastung abgefedert werden, so Veronika Grimm.

Rubriklistenbild: © Michael Kappeler/dpa