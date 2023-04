Standortranking: Deutschlands Abstieg ist beunruhigend

Von: Prof. Dr. Friedrich Heinemann

Prof. Dr. Friedrich Heinemann leitet den Forschungsbereich „Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft“ am ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung © Michael Kappeler

„Hohe Steuerlast ohne adäquate Gegenleistung, Infrastruktur, die nicht mehr mit den Spitzenstandorten mithalten kann“: Im Wettbewerb der attraktivsten Standorte verliert Deutschland weiter an Boden. Woran das liegt - und warum es trotz der dramatischen Fehlentwicklungen noch Anlass zur Hoffnung gibt, erläutert Prof. Friedrich Heinemann vom ZEW in Mannheim im Gastbeitrag.

Zum neunten Mal seit 2006 hat das ZEW Mannheim im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen die Standortbedingungen von 21 Industriestaaten verglichen. Das Ergebnis dieses „Länderindex Familienunternehmen“ ist für Deutschland ernüchternd. Gegenüber dem letzten Stand von 2020 ist Deutschland weiter von Rang 14 auf Rang 18 abgerutscht.

Auch wenn der deutsche Punktwert nur knapp hinter Frankreich, Japan oder der Slowakei liegt, so ist die Abwärtstendenz nicht wegzudiskutieren. Noch beunruhigender ist die langfristige Entwicklung: Im Vergleich zur Erstberechnung von 16 Jahren ist der deutsche Industriestandort sogar um sechs Rangplätze abgestiegen. Uneinholbar vorne liegen nicht nur die USA und Kanada, sondern auch kleine europäische Länder wie die Schweiz, Schweden und Dänemark.

Methodik des Länderindex: Sechs zentrale Kriterien

Was für eine Methodik steckt hinter diesem Standortvergleich und wie ist es zu diesem Abstieg gekommen? Ausgangspunkt des Rankings ist eine Standortbetrachtung aus der Perspektive großer Familienunternehmen. Auf Basis von Umfragen und Analysen wurde in der Grundkonzeption untersucht, welche Faktoren für diese Unternehmen bei der Bewertung eines Standorts wichtig sind und wie sie zu gewichten sind. Der Länderindex bezieht auf dieser Basis eine Vielzahl von Indikatoren aus sechs Themengebiete ein. Diese umfassen: „Steuern“, „Arbeitskosten, Produktivität, Humankapital“, „Regulierung“, „Finanzierung“, „Infrastruktur und Institutionen“ und „Energie“.

Konzeptionell sind die Indikatoren so umfassend gewählt, dass immer Kosten und Nutzen des Arbeitseinsatzes oder von staatlichen Eingriffen und Regulierungen Berücksichtigung finden. Beispielsweise werden die Arbeitskosten zusammen mit der Arbeitsproduktivität betrachtet. Das erklärt, dass auch Hochlohnstandorte wie die Schweiz oder Schweden ganz vorne im Ranking zu finden sind.

Beim Thema Regulierung wird nicht einfach nur die Regulierungslast etwa an den Arbeitsmärkten und in der Mitbestimmung berücksichtigt. Zusätzlich werden Indikatoren zum sozialen Frieden wie etwa die Anzahl der Streiktage berücksichtigt. Somit kann auch ein hoch regulierter Standort gut abschneiden, wenn die Regulierung messbare Vorteile bringt. In Bezug auf den Fiskus wird nicht nur die Steuerlast betrachtet, sondern auch die Qualität der damit bereitgestellten Infrastruktur. Auf diese Weise können auch Hochsteuer-Standorte immer noch gut abschneiden, wenn sie denn den Unternehmen ausreichende Gegenleistungen für eine hohe Steuerlast bereitstellen.

Länderindex: Hohe Steuerlast für Unternehmen - ohne entsprechende Gegenleistung

Deutschlands Problem in dieser Betrachtung ist kurz zusammengefasst, dass der Staat Unternehmen zwar durch hohe Steuern und Regulierungslasten im internationalen Vergleich sehr stark belastet, dafür aber keine adäquate Gegenleistung bietet. Der einzig überzeugende Aktivposten des deutschen Standorts ist dem Standortvergleich zufolge der Bereich der Finanzierung, in dem Deutschland im Ranking sogar die Spitzenposition einnimmt. Grund dafür ist die gute finanzielle Situation des Privatsektors und der öffentlichen Haushalte. Hohe Eigenkapitalquoten, geringe schlechte Kredite in den Bankbilanzen und vergleichsweise moderate Staatsschulden stellen sicher, dass Staat und Unternehmen Widerstandskraft in Krisenzeiten haben.

Länderindex: Steigende Regulierung wird zum Problem

Bei den Steuern hat Deutschland hingegen kontinuierlich Boden verloren, weil die meisten anderen Industriestaaten nicht nur Gewinne geringer besteuern, sondern auch bei den für Familienunternehmen wichtigen Erbschaftsteuern weniger stark zugreifen oder sogar ganz darauf verzichten. Sehr stark abgerutscht ist Deutschland in den letzten Jahren in der Beurteilung seiner Regulierungslasten. Hier wirken sich viele neue gesetzliche Vorgaben am Arbeitsmarkt, aber möglicherweise auch das unstete Management der Pandemie negativ aus.

Zum Abstieg im Ranking hat außerdem beigetragen, dass die Qualität der Infrastruktur nicht mehr mit den Spitzenstandorten mithalten kann. Den hohen Arbeitskosten stehen noch dazu sich weiter verschlechternde Indikatoren zum Erfolg des Bildungssystems gegenüber. Hinzu kommen die bereits vor der aktuellen Energiekrise überdurchschnittlich hohen Strompreise, zu denen nun noch im Vergleich zu vielen anderen Standorten sehr hohe Gaspreise getreten sind.

Länderindex: Reform-Lethargie in guten Jahren

Fragt man, wie dieser Abstieg wirtschaftspolitisch erklärbar ist, so dürfte eine alte Erfahrung weiterführen: In guten Jahren sehen Wähler und Politik kaum einen Anlass für politisch schwierige Reformen. Stattdessen stehen Leistungsausweitungen und immer neue Regulierungsideen im Vordergrund. Dass gerade die kleineren europäischen Staaten nicht in diese Reform-Lethargie verfallen sind, ist auch ein alt bekanntes Muster. Diese sind viel schneller in ihrem Wohlstand bedroht als große Staaten, wenn sie an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.

Genauso wie ökonomisch gute Jahre zur Passivität der Wirtschaftspolitik führen, sind Krisenzeiten Zeiten für Reformchancen. Auch dafür gibt es aktuell Belege, wenn man beispielsweise betrachtet, wie schnell in Deutschland plötzlich Genehmigungsverfahren für Flüssiggasterminals laufen können.

Abstieg im Länderindex: Chance zur Umkehr

Die gegenwärtige Krise sollte daher als Chance zur Umkehr begriffen werden, vor allem zum Abbau lähmender Regulierungslasten. Die Steuerpolitik, die bisher völlig auf Verteilungsfragen verengt ist, sollte zusätzlich Fragen der Wettbewerbsfähigkeit wieder stärker in den Blick nehmen. Für den Arbeitsmarkt kommt es aus Sicht der Familienunternehmen darauf an, dass die Schulen ihren Bildungsauftrag in Bezug auf Grundfertigkeiten in Sprache und Mathematik endlich wieder erfüllen können. Wird die aktuelle Krise dafür genutzt, endlich diese Reformaufgaben anzupacken, dann könnte Deutschland im nächsten Ranking vielleicht schon wieder einige Rangplätze gut machen.

Zum Autor: Prof. Dr. Friedrich Heinemann leitet den Forschungsbereich „Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft“ am ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und lehrt Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg. Er ist Projektleiter für den „Länderindex Familienunternehmen“ mit seinem Standortvergleich.