Grünes Licht für den „Doppelwumms“: Bundestag macht Weg für 200-Milliarden-Euro-Paket frei

Von: Patricia Huber

Mit der Gas- und Strompreisbremse sollen Verbraucher entlastet werden. Jetzt hat der Bundestag den Weg für das 200-Milliarden-Euro-Paket frei gemacht.

Berlin - Der Bundestag hat zur Finanzierung der geplanten Gas- und Strompreisbremsen erneut eine Ausnahme der Schuldenbremse genehmigt. Damit ermöglichte er dem Bund am Freitag, zusätzliche Kredite in Höhe von 200 Milliarden Euro aufzunehmen. Ein solcher Beschluss ist nur in außergewöhnlichen Notsituationen möglich.

Die Schuldenbremse ist im Grundgesetz verankert und schreibt vor, dass der Bundeshaushalt ohne größere Kredite auskommen soll. Es gibt allerdings einen kleinen Spielraum von 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung. In konjunkturell schlechten Zeiten dürfen noch etwas mehr Schulden gemacht werden. Doch auch diese Summe wird für die von der Bundesregierung geplanten Energiepreisbremsen voraussichtlich nicht ausreichen. Mehr in Kürze. (dpa/ph)