Kostenschock für Kunden: Gas-Umlage kann im Winter noch steigen

Von: Patricia Huber

Die Höhe der Gas-Umlage liegt bei 2,4 Cent je Kilowattstunde. Doch das könnte sich schon bald wieder ändern – und Gas noch teurer machen. Alle Informationen zur Gas-Krise im News-Ticker.

Dieser News-Ticker zur Gas-Krise wird laufend aktualisiert.

Update vom 23. August, 10.39 Uhr: Der Füllstand der deutschen Erdgasspeicher nähert sich trotz der stark reduzierten Liefermengen aus Russland der 85-Prozent-Marke. Wie am Dienstag aus im Internet veröffentlichten Daten der europäischen Gasspeicher-Betreiber hervorging, lag der Füllstand am Sonntagmorgen bei 80,14 Prozent. Der Füllstand wird immer erst mit Verzögerung gemeldet.

Eine neue Verordnung sieht vor, dass die deutschen Speicher am 1. Oktober zu mindestens 85 Prozent gefüllt sein müssen. Am 1. November sollen es mindestens 95 Prozent sein. Die zum 1. September vorgeschriebenen 75 Prozent waren mehr als zwei Wochen früher erreicht worden.

Erstmeldung vom 23. August, 10.37 Uhr: Berlin – Ab Oktober müssen Gas-Kunde tiefer in die Tasche greifen. Dann tritt nämlich die Gas-Umlage in Kraft, welche noch zusätzlich zu den ohnehin schon hohen Preisen bezahlt werden muss. Die Umlage soll Versorgern zugutekommen, die zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibendes, günstigeres Gas aus Russland kaufen müssen. Die Höhe der Umlage berechnet Trading Hub Europe als Gemeinschaftsunternehmen der Fernleitungsnetzbetreiber. Das Unternehmen hatte die Umlage in der vergangenen Woche auf 2,4 Cent je Kilowattstunde beziffert.

Doch die Höhe der Gas-Umlage dürfte sich dem zuständigen Unternehmen zufolge schon bald verändern. „Alle drei Monate kann die Umlage angepasst werden. Wegen der dynamischen Entwicklung gehe ich davon aus, dass die Umlage schon in diesem Winter angepasst werden muss“, sagte der Geschäftsführer von Trading Hub Europe, Torsten Frank, der Rheinischen Post.

„Die Umlage kann bei einer Beruhigung der Lage sinken, sie kann aber auch steigen, wenn zum Beispiel Gazprom seine Lieferungen weiter drosseln sollte oder sich die Prognosen der Firmen verändern.“ (ph/dpa)