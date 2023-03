Kahlschlag bei Galeria Karstadt Kaufhof: Fast die Hälfte aller Filialen muss schließen

Von: Thomas Schmidtutz

Der Handelsriese Galeria Karstadt Kaufhof will laut Gesamtbetriebsrat über 50 Standorte dicht machen.

Essen - Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will nach Angaben des Gesamtbetriebsrats 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser schließen. Das teilten die Arbeitnehmervertreter des Unternehmens am Montag mit. Das teilte der Gesamtbetriebsrat des Unternehmens am Montag mit. „Insgesamt werden somit weit über 5000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren“, berichteten die Arbeitnehmervertreter. „Dies ist ein rabenschwarzer Tag“, betonte der Betriebsrat.



