Bundesliga-TV-Rechte für Deutschland: Apple könnte sie sich leisten

Bundesliga: Milliarden-Poker um TV-Rechte - Jetzt mischt auch Apple mit

Von: Patrick Freiwah

TV-Kamera bei einem Bundesligaspiel im Weserstadion: Die DFL träumt von höheren Erlösen bei der Rechtevergabe. © IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Wird die Fußball-Bundesliga bald von Apple übertragen? Die DFL verhandelt mit dem US-Riesen über Medienrechte. Davon könnte auch Deutschland betroffen sein.

Cupertino/Frankfurt - Auch wenn der Meisterschaftskampf in der Regel weniger spannend ist: Manager wie Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß träumen schon lange davon, dass die Fußball-Bundesliga bei den TV-Erlösen in ähnliche Dimensionen wie die Premier League (England) vorstößt. Zumindest die Hoffnung auf den Einstieg eines schwerreichen US-Investors könnte nun bald Realität werden: Apple befindet sich laut US-Medien in Verhandlungen mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) hinsichtlich Übertragungsrechte.

Dabei sind laut World Soccer Talk und AppleInside zunächst einmal die Bundesliga-TV-Rechte in Nordamerika betroffen: Die liegen noch bis 2025/26 bei ESPN beziehungsweise DAZN und bringen der DFL dem Vernehmen nach rund 30 Millionen Euro pro Saison ein. Bei den derzeitigen Gesprächen mit dem Technologie-Riesen geht es demnach um die Nachfolge für Übertragungen ab der Saison 2026/27 für die USA und Kanada.

Apple: Verhandlungen laufen - überträgt US-Riese bald die Bundesliga?

Jedoch könnte sich der Poker um die Medienrechte auch auf den deutschen Markt ausweiten: Den Berichten zufolge ist Apple mit seinem Streamingangebot TV+ prinzipiell an globalen Lizenzen interessiert - und in Deutschland endet die aktuelle Rechteperiode zur Saison 2024/25. Die DFL ist bereits mit der Ausschreibung für die Fußball-TV-Rechte des darauffolgenden Zeitraums zugange und strebt angeblich einen Vertragsabschluss für den kommenden Sommer an.



Aktuell besitzen mehrere Sender spezifische Pakete an TV-Rechten, die aus Live-Übertragungen, Streaming und Zusammenfassungen bestehen: Sky, DAZN, ARD, ZDF und Sat.1 bescheren dem deutschen Profifußball auf diese Weise momentan rund 1,1 Milliarden Euro pro Spielzeit. Zum Vergleich: Das britische Oberhaus kassiert laut 90min.de für TV-Rechte global rund 2,64 Mrd. Euro.

Eine beachtliche Steigerung um 1600 Prozent konnte zuletzt bei der Frauen-Bundesliga erzielt werden:

Bundesliga-TV-Rechte für Deutschland: Apple könnte sie sich leisten

Das Geld aus dem Verkauf der Medienrechte ist für die Profiklubs die mit Abstand größte Einnahmequelle, berichtet der SID. Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation zum Beispiel von Rechteinhaber Sky ist für die DFL aktuell offenbar ein Rückgang der Einnahmen realistisch. Ein „Big Player“ aus den USA wäre da eine willkommene Lösung, um die Erlöse doch noch nach oben zu treiben. Apple vermeldete im zweiten Quartal 2023 zuletzt einen Gewinn von umgerechnet knapp 22 Milliarden Euro.

Neben TV- und Streaming-Rechten für die Bundesliga ist Apple offenbar auch an Übertragungen der Premier League sowie der niederländischen Topliga Eredivisie interessiert. (PF)