Frau kauft Grillkohle bei Aldi Süd - und erlebt böse Überraschung

„Da stimmt etwas nicht“. Als Rike B. ihren Grill mit Kohle von Aldi Süd anzünden wollte, lief es nicht wie geplant.

Mühlheim - Rike B. wollte vor einigen Tagen nur einen Grill-Abend genießen. Kein Wunder, bei dem schönen Wetter und den heißen Temperaturen der letzten Woche. Doch mit diesem Problem hatte die Frau bestimmt nicht gerechnet.

Für den Abend hatte sie Grillkohle bei Aldi Süd gekauft. Als sie dann den Grill anzünden wollte, fing die Kohle an, enorm zu qualmen, wie es in einem Bild auf Facebook zu sehen ist. Außerdem glühte sie gelb und blau. Und als wäre die Situation nicht ärgerlich genug, stank es auch gewaltig. „Wie verbrannte Autoreifen“, schreibt Rike B.

„Da stimmt etwas nicht“, dachte sich die Frau. Und postete das Bild auf der Facebook-Seite von Aldi Süd. Die Kohle habe sie am Freitag in Mönchengladbach gekauft, fügte Rike B. hinzu.

Die Antwort der Discounterkette ließ nicht lange auf sich warten: „Hallo Rike, wärst du so lieb, uns dazu mal eine E-Mail an facebook@aldi-sued.de zu senden? Bitte gib darin auch das genaue Produkt an bzw. fotografiere die Angaben von der Verpackung ab und hänge sie an die E-Mail an. Wir leiten alles zur Klärung an unseren Lieferanten weiter und du erhältst schnellstmöglich eine Rückmeldung.“

