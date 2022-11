Fed erhöht Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte

Der Hauptsitz der US-Notenbank Federal Reserve. © dpa/Archiv

Als Reaktion auf die Inflation hebt die US-Notenbank den Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte an - zum vierten Mal in Folge.

Washington - Zur Bekämpfung der Inflation erhöht die US-Notenbank ihren Leitzins zum vierten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte. Damit liegt er nun in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent, wie die Federal Reserve am Mittwoch mitteilte. dpa