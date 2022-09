Rekordzinserhöhung: EZB hebt Leitzins um 0,75 Prozentpunkte an

Von: Thomas Schmidtutz

Im Kampf gegen die rekordhohe Inflation greift die EZB jetzt durch - und hebt den Leitzins so stark an wie noch nie in der Geschichte der Euro-Zone.

Frankfurt/Main - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zur Bekämpfung der Rekordinflation die größte Zinserhöhung ihrer Geschichte beschlossen. Der Leitzins im Euroraum steigt um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Mehr in Kürze. (dpa/utz)