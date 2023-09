Experte über den Immobilienmarkt in Stuttgart und der Region: „Preise werden hochgehen müssen“

Von: Franziska Schuster

Immobilien-Experte Mohamed Abu-Ijheisheh kennt Stuttgart, wie seine Westentasche. „Jeder Straßenzug hat andere Preise“, erzählt er. © BW24/Patrick Kuolt

Bis 2030 müssen allein in Stuttgart bis zu 22.000 neue Wohnungen geschaffen werden. Der Immobilienmarkt in der Landeshauptstadt ist seit Jahren angespannt. Ein Experte gibt eine Einschätzung.

Stuttgart - In Folge von steigenden Zinsen und erhöhten Baukosten ist der Erwerb einer Immobilie für viele zum Ding der Unmöglichkeit geworden. Vor allem in den Ballungsräumen ist der Markt seit vielen Jahren angespannt. Auch die Landeshauptstadt Stuttgart bildet dabei keine Ausnahme. BW24 hat mit Immobilienexperte Mohamed Abu-Ijheisheh über die Lage in Stuttgart und der Region gesprochen und nachgehakt, wie sich die Situation auf dem Immobilienmarkt in Zukunft entwickeln könnte.