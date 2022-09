Energiekrise bringt „schmerzhaften Verlust“ – Agrarunternehmer wegen Lage bei Bäckern in großer Sorge

Von: Martin Krigar

Dirk Köckler, Vorstandsvorsitzender des Agrarhandelsunternehmens Agravis, im Gespräch mit IPPEN.MEDIA. © Andreas Rother

Dirk Köckler, Chef des Agrar-Handelsunternehmens Agravis, erwartet weiter steigende Preise für Lebensmittel – und fürchtet im schlimmsten Fall sogar Produktionsausfälle.

Münster – Monatelang waren ausbleibende Weizenlieferungen aus der Ukraine und weltweite Versorgungsengpässe in den Schlagzeilen. Dann legte ein Schiff mit Getreide in Odessa ab – und der Agrarmarkt war kein großes Thema mehr. Darüber sprach Martin Krigar mit Dirk Köckler, dem Vorstandsvorsitzenden des Agrarhandelsunternehmens Agravis.

Hat sich die Lage auf dem Agrarmarkt beruhigt?

Dirk Köckler: Der Markt ist überhaupt nicht ruhiger geworden. Wir haben ein absolut hohes Preisniveau für Agrarrohstoffe und Betriebsmittel – was sich auch in Deutschland in steigenden Lebensmittelpreisen niederschlägt. Und die Preise werden noch weiter steigen.

Gibt es im Agrarmarkt Bereiche, die von den jüngsten Krisen besonders stark betroffen sind?

Das beginnt mit gestörten Warenströmen; wir bekamen früher auch Lieferungen aus Russland und der Ukraine, die gibt es so nicht mehr. Dann betrifft auch uns die deutliche Erhöhung der Energiekosten. Als dritter Aspekt kommt der Mangel an Hilfsstoffen hinzu. Ein Beispiel: Eine normale Europalette hat mal fünf Euro gekostet, die war kürzlich für 25 Euro nicht zu bekommen. Die Entwicklung zieht sich also durch alle Prozesse durch. Wir haben – wie viele andere Branchen auch – große Herausforderungen. Das zieht sich dann hin bis zu den Themen, dass in Europa aufgrund der hohen Gaspreise die Düngemittelproduktion eingestellt oder eingeschränkt wird. Platt gesagt, ohne Dünger, weniger Ernte – und damit sicherlich auch höhere Lebensmittelpreise.

„Haben uns völlig abhängig von Spezialprodukten aus China gemacht“

Sind die direkten Kriegsfolgen Ihr einziges Problem?

Dirk Köckler: Wir bekommen viele Spezialprodukte aus China, aber wir haben uns da völlig abhängig gemacht. Wir importieren viele Rohstoffe wie Vitamine und Aminosäuren im Wesentlichen aus China. Wir sind daher auch vom Lockdown in Shanghai betroffen gewesen. Wir verkaufen Maschinen mit Elektronik-Chips. Wenn ein kleiner Chip in einem großen Traktor fehlt, kann der Traktor nicht ausgeliefert werden. In China wird von einem totalitären Regime mit der Verknappung Politik gemacht. Das ist sehr bedrohlich. Wir unterstützen daher Forderungen, bestimmte Produkte wieder hier in Europa zu produzieren.

Warum betrifft das alles die deutschen Verbraucher?

Die merken die Folgen direkt am Regal, an den Produktpreisen. Gestiegene Futterpreise führen zu einer deutlichen Steigerung bei den Fleischpreisen. Hohe Stromkosten führen zu hohen Brotpreisen. Die Gefahr ist, dass der Verbraucher mit Konsumverzicht reagiert.

► Dr. Dirk Köckler ist seit drei Jahren Vorstandsvorsitzender der Agravis Raiffeisen AG, eines der größten Agrarhandelsunternehmens in Deutschland mit Sitz in Münster. Köckler stammt aus Hamm (NRW), hat nach seiner Ausbildung zum Landwirt Agrarwissenschaften studiert. Seine Karriere führte ihn über Funktionen im genossenschaftlichen Bereich in Nordrhein-Westfalen und Hessen nach Münster. ► Die Agravis-Gruppe erwirtschaftet vornehmlich in der nördlichen Hälfte Deutschlands mit mehr als sechstausend Mitarbeitern an mehr als 400 Standorten gut 7 Millarden Euro Umsatz.

Energiekrise: Verbraucher reagieren mit Konsumverzicht

Wer backt denn dann noch Brot?

Dirk Köckler: Der, der es am effizientesten leisten kann.

Also Großfirmen?

Ja, das könnte so sein. Das wird den Strukturwandel sicherlich an vielen Stellen und in vielen Branchen noch mal befeuern. Das befördert den schmerzhaften Verlust von inhabergeführten Unternehmen, die wir uns eigentlich wünschen und die in vielen Branchen auch für Vielfalt sorgen.

Was erwarten Sie für den Winter?

Wenn wir die aktuelle Preisentwicklung sehen, werden wir bestimmte Produktionsprozesse nicht mehr abbilden können. Das ist in allen produzierenden Unternehmen der Fall. Eine Molkerei braucht Gas und Strom. Ein Schlachtunternehmen braucht Gas und Strom. Und wenn das nicht zur Verfügung steht, steht die Produktion still. Darauf muss man die Gesellschaft hinweisen. Und es geht am Ende um die Frage, was der Verbraucher bereit ist zu zahlen. Wir erleben da derzeit ein Downgrading: Wer vorher Bio gekauft hat, kauft Tierwohl. Wer Tierwohl gekauft hat, geht zum Discounter. Es ist daher unsachlich, wenn die Politik pauschal 20 oder 30 Prozent Biolandwirtschaft will. Die Frage stellt sich nicht, vor allem nicht in Zeiten des Mangels. Bio sollte hierzulande dort produziert werden, wo es ökonomisch und ökologisch funktioniert – wie anteilig auf dem Grünland der Mittelgebirge, bei Obst und Gemüse oder in der Geflügelhaltung.

Warum ist die Debatte denn unsachlich?

Deutschland ist – natürlich mit regionalen Unterschieden – ein Gunststandort aus Sicht der Landwirtschaft. Wir haben gute Böden, ausreichend Niederschlag, vernünftiges Klima. Und wir haben beste Voraussetzungen für eine innovativ, nachhaltige Landwirtschaft. Wir verfügen über eine exzellente Verarbeitungsstruktur, top ausgebildete, engagierte Landwirt:innen und einen stabilen Rechtsstaat. Wir sollten deshalb aufhören, Agrarbashing zu betreiben, viel mehr sollte die Politik den Versorgungsauftrag, den unsere Landwirtschaft auch in diesen Zeiten übernimmt, unterstützen. Die Politik muss für verlässliche Rahmenbedingungen sorgen und Leitplanken setzen. Es hilft uns zum Beispiel nichts, wenn wir bei uns die Düngerherstellung wegen Gasmangels abstellen. Was sind die Alternativen? Wir importieren Mineraldünger aus Afrika – und erzeugen dort Hunger? Wir importieren den Dünger aus Russland – und finanzieren dort Krieg? Oder wir importieren den Dünger aus dem Iran – und stärken dort ein totalitäres Regime? Landwirtschaft hat in Deutschland eine existenzielle Rolle bei der Selbstversorgung.