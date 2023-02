Strom- und Gaspreisbremse: Entlastung fällt für viele Haushalte geringer aus als gehofft

Von: Amy Walker

Die Preisbremsen sollen die Strom- und Gaskosten senken. Zum 1. März 2023 bekommen Verbraucher ihre Briefe vom Versorger. (Symbolbild) © dpa/ Jochen Tack

Die Preisbremsen treten ab 1. März 2023 in Kraft. Damit sollen die Kosten für Gas, Fernwärme und Strom sinken. Immer mehr Kunden erreichen nun die Briefe vom Versorger – mit enttäuschenden Nachrichten.

Berlin – Im Durchschnitt sollen deutsche Verbraucher mit den Strom- und Gaspreisbremsen um hunderte Euro entlastet werden. Einer Erhebung des Vergleichsportals Verivox zufolge sinken die jährlichen Stromkosten für ein Einfamilienhaus im Bundesschnitt um 216 Euro, die Gaskosten sogar um 718 Euro. Auf diese Entlastung freuen sich die meisten, schließlich sind die Energiekosten im vergangenen Jahr um mehr als 20 Prozent gestiegen. Doch nicht bei allen wird der Abschlag sinken – der Rabatt fällt für viele geringer aus, als erhofft.

Energiepreise bleiben trotz Preisbremsen weiter hoch

Wie die Berliner Zeitung in der vergangenen Woche berichtete, haben manche Verbraucher Briefe erhalten, in denen ihnen Entlastungsbeträge von wenigen Euro genannt werden. Eine Person habe geschrieben, statt einem monatlichen Stromabschlag von 90 Euro zahle sie nun 89 Euro. Ein weiterer Stromkunde berichtet von einer „Entlastung“ in Höhe von drei Euro im Monat.

Doch den Stromanbietern ist kein Fehler unterlaufen. Die Mitteilungen zeigen nur auf, wie hoch die Preisbremsen tatsächlich angesetzt wurden. 40 Cent pro Kilowattstunde für Strom und 12 Cent/kWh für Gas sind noch immer sehr hohe Beträge. Mittlerweile gibt es wieder Neukundenangebote bei Strom- und Gasanbietern, die Preise unterhalb dieser Grenzen anbieten.

Strom- und Gaspreisbremse: Warum sind die Grenzen so hoch gesetzt?

Wenn die Preisbremsen aber entlasten sollten, warum wurden sie denn dann überhaupt so hoch angesetzt? Um das zu verstehen, muss man die Energiepreiskurven der vergangenen Monate ansehen. Im Sommer 2021, bevor die Preisanstiege für Strom und Gas begannen, wurden Neukunden in der Regel Preise zwischen 25 und 30 Cent/kWh für Strom angeboten. Im Februar 2022, kurz bevor der Krieg in der Ukraine begann, lag der Neukundenpreis bei 35 bis 40 Cent/kWh. Die Lage spitzte sich im Sommer 2022 dann zu: Da erreichten Neukundenangebote beim Strom Rekordstände von bis zu 70 Cent/kWh.

Beim Gas war eine ähnliche Kurve zu beobachten: von 5 Cent/kWh im Sommer 21 auf 40 Cent/kWh im Sommer 22 und jetzt wieder runter auf rund 11 oder 12 Cent/kWh.

Die Preisbremsen wurden im Sommer und Herbst 2022 konzipiert, als die Energiepreise also noch astronomische Höhen erreicht hatten und man Verbraucher vor Abschlägen von hunderten oder gar tausenden Euro bewahren wollte. Viele Verbraucher haben aber bei der Anpassung ihrer Abschläge gegen Ende 2022 oder Anfang 2023 schon wieder vom Abschwung profitieren können – sodass die monatlichen Zahlungsbeträge zwar gestiegen sind, aber eben nicht so sehr, dass sie an den Preisbremsen vorbeirauschen. Bei diesen Verbrauchern flattern jetzt die enttäuschenden Briefe ein, in denen Preisrabatte von nur wenigen Euro verbucht werden.

Entlastung bei Energiepreisen: Von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich

Die Entlastungsbeträge sind also höchst individuell: Auf der einen Seite hängt es vom Strom- und Gasanbieter ab und davon, wie günstig der Vertrag ist, den man hat. Auf der anderen Seite stehen auch Faktoren im Spiel, wie beispielsweise wann genau die letzte Anpassung des Abschlags erfolgte und wie die Prognosen für die Energiepreise damals aussahen. Schließlich spielt aber laut Vergleichsportal Verivox auch das Bundesland eine Rolle: Im Nordosten werden die Verbraucher demnach stärker entlastet, als im Südwesten.

So profitieren von der Gaspreisbremse Haushalte mit einem durchschnittlichen Gasverbrauch von 20.000 kWh/Jahr in Berlin, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Entlastungsbeträgen von zwischen 900 und 1.200 Euro im Jahr am meisten. In Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen liegen die Beträge zwischen 140 und 500 Euro am niedrigsten.

Bei der Strompreisbremse werden im Schnitt bei Haushalten mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh/Jahr die Bundesländer Schleswig-Holstein, Brandenburg und Thüringen am stärksten entlastet. In Bremen, Berlin und Hamburg fließen hingegen nur wenige Euro aus der Strompreisbremse an die Haushalte.

Hier sieht man die durchschnittlichen Entlastungsbeträge bei den Grundversorgern nach Bundesländern:

Bundesland ⌀ Entlastung beim Strom ⌀ Entlastung beim Gas Baden-Württemberg 117 Euro/Jahr 672 Euro/Jahr Bayern 177 Euro/Jahr 744 Euro/Jahr Berlin 45 Euro/Jahr 1230 Euro/Jahr Brandenburg 403 Euro/Jahr 878 Euro/Jahr Bremen 26 Euro/Jahr 140 Euro/Jahr Hamburg 92 Euro/Jahr 392 Euro/Jahr Hessen 209 Euro/Jahr 646 Euro/Jahr Mecklenburg-Vorpommern 359 Euro/Jahr 751 Euro/Jahr Niedersachsen 169 Euro/Jahr 516 Euro/Jahr Nordrhein-Westfalen 157 Euro/Jahr 750 Euro/Jahr Rheinland-Pfalz 116 Euro/Jahr 703 Euro/Jahr Saarland 336 Euro/Jahr 712 Euro/Jahr Sachsen 184 Euro/Jahr 763 Euro/Jahr Sachsen-Anhalt 311 Euro/Jahr 947 Euro/Jahr Schleswig-Holstein 447 Euro/Jahr 510 Euro/Jahr Thüringen 376 Euro/Jahr 938 Euro/Jahr

Da die lokalen Grundversorger aber nicht immer die günstigsten Energietarife anbieten, rät Verivox Verbrauchern, die besonders hohe Abschlagsbeträge zahlen, sich nochmal nach anderen Angeboten umzuschauen.