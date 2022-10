„Büros im Winterschlaf“: Jetzt spart sogar der Energieriese Eon bei Heizung und Strom

Selbst die Energiekonzerne Uniper und Eon sind vor der Energiekrise nicht gefeit. Uniper schickt seine beschäftigten nun in einen „Winterschlaf“. © Roberto Pfeil/dpa

Die hohen Energiepreise machen vielen Unternehmen zu schaffen. Selbst Versorger wie Eon oder Uniper zollen den hohen Preisen Tribut - und setzen den Rostift an.

Düsseldorf/Essen - Die Energiekonzerne Uniper und Eon planen drastische Maßnahmen, um im kommenden Winter Energie zu sparen. Uniper werde rund die Hälfte seiner Büroflächen in der Düsseldorfer Konzernzentrale ab Anfang November „in den Winterschlaf schicken“, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. Diese Räume sollen dann nicht mehr genutzt und nur noch auf 14 Grad geheizt werden. Alle Geräte, die mit Strom betrieben weden, würden in den betroffenen Gebäudeteilen stillgelegt.

Die Mitarbeiter würden auf die verbleibenden Räume verteilt, teilte Uniper zum Wochenauftakt mit. Die sei ohne große Probleme möglich, weil die 2500 Beschäftigten des Konzerns in Düsseldorf ohnehin keine festen Arbeitsplätze mehr hätten, sondern sich ihren Schreibtisch über ein internes Buchungssystem reservierten. Uniper hoffe so den Energieverbrauch um mindestens 25 Prozent reduzieren zu können. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ über die Pläne des Konzerns berichtet.

Eon will Energieverbrauch deutlich verringern

Auch Eon kündigte an, ganze Gebäudeteile während der Heizperiode bis Mitte April herunterfahren zu wollen. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher Bereiche sind daher bereits Anfang Oktober zusammengezogen oder werden dies in Kürze tun“, teilt das Unternehmen mit. Die betroffenen Räume sollen nur noch so beheizt werden, dass das Gebäude und die Infrastruktur keinen Schaden nehmen.

Ziel sei es, den Energieverbrauch der eigenen Gebäude im Durchschnitt um mindestens 20 Prozent zu senken, betonte Eon. Dazu würden auch alle nicht unbedingt notwendigen Lichtquellen wie Logos und Außenbeleuchtungen reduziert oder komplett abgeschaltet.

Bayer knipst Beleuchtung für Bayer-Kreuz aus

Auch der Leverkusener Pharma- und Pflanzenschutzkonzern Bayer hat nach eigenen Angaben weitreichende technische Vorkehrungen getroffen, um die Erdgasabhängigkeit deutlich zu verringern. „Und um ein Zeichen zu setzen, wurden neben der Beleuchtung des Leverkusener Bayer-Kreuzes auch die Logos an anderen Standorten ausgeschaltet“, sagte ein Firmensprecher. Außerdem sei die Mindest-Raumtemperatur für körperlich leichte und überwiegend sitzende Tätigkeiten auf 19 Grad Celsius gesenkt worden.

Die Energiepreise sind in den vergangenen Monaten aufgrund des Ukraine-Kriegs drastisch angestiegen. Wie man auch im eigenen Zuhause den Energieverbrauch reduzieren kann, hat nun ein Experte genauer erklärt. (dpa,lf)