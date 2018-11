Deutschlandweiter Tankstellen-Boykott: Wurde an diesem Tag wirklich weniger Sprit verkauft? 

Proteste gegen hohe Benzinpreise

+ © picture alliance/dpa Hat der Tankstellen-Boykott Auswirkungen auf den Spritverkauf gehabt? (Symbolbild) © picture alliance/dpa

‚Tank-Verbot‘ am 26. November, als Protest gegen die hohen Spritpreise in Deutschland – so lautete die Idee in den sozialen Netzwerken. Doch haben die Tankstellen etwas davon bemerkt?