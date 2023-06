Dax legt über 16.000 Punkten noch etwas weiter zu

Teilen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt zu Beginn der neuen Woche ruhiger angehen lassen. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten am Montag um 0,1 Prozent auf 16.069,70 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Montagmorgen um 0,1 Prozent auf 27.236,57 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,1 Prozent abwärts.

Frankfurt/Main - Am Donnerstag und Freitag war dem Dax - beflügelt von der Beilegung des US-Schuldenstreits - eine Erholung um insgesamt rund zweieinhalb Prozent und schließlich der klare Sprung über 16.000 Punkte gelungen. Zuvor war der Dax mit 15.629 Punkten auf das tiefste Niveau seit Mitte April abgesackt. dpa