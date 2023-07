Dax kommt nicht vom Fleck

Teilen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag auch bis Mittag nicht in Schwung gekommen. Wichtige Impulse fehlten seit dem Start, weil in den USA ein Feiertag ist. Der Dax notierte gegen Mittag 0,10 Prozent tiefer bei 16.064,58 Zählern.

Frankfurt/Main - Der zunächst schwächer gestartete MDax der mittelgroßen Unternehmen arbeitete sich derweil in die Gewinnzone mit plus 0,15 Prozent auf 27.733,63 Zähler vor. Zäh verlief der Handel auch auf europäischer Bühne, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat zuletzt mit plus 0,04 Prozent bei 4399,83 Zählern nahezu auf der Stelle.

Auf Unternehmensseite bewegten am Dienstag vor allem Analystenstimmen. Dabei hatten europaweit die Immobilienwerte die Nase weit vorn. Unter anderem eine positive Einschätzung der Berenberg Bank zu LEG Immobilien machte Hoffnung auf eine Wiederbeteiligung der Aktionäre in Form von Dividenden, die Papiere verteuerten sich an der MDax-Spitze um mehr als dreieinhalb Prozent.

Auch andere Branchenmitglieder hatten ihre Ausschüttungen wegen der gestiegenen Zinsen gekürzt oder ganz gestrichen, wie etwa Aroundtown und Grand City Properties - die jeweils im SDax notierten Anteilsscheine kletterten zuletzt um bis zu 5,8 Prozent. Den Dax führten Vonovia mit einem Plus von drei Prozent an.

Adidas-Anteile verteuerten sich um gut ein Prozent auf 178,48 Euro, nachdem die Berenberg Bank sich positiv geäußert hatte.

Im MDax konnten Wacker Chemie den Großteil ihres anfänglichen Kursgewinns nicht halten und standen zuletzt noch mit einem halben Prozent im Plus. In der Frühe waren die Anteilsscheine noch auf ein Hoch seit Ende Mai gestiegen, da die HSBC eine Kaufempfehlung abgab.

Beim Technologiekonzern Kontron feierten die Anleger weiter den tags zuvor verkündeten Zukauf der Cellular Automotive Module Unit, der Kursgewinn betrug mehr als dreieinhalb Prozent. dpa