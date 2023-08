Dax gibt Gewinne ab - Anleger vorsichtig

Teilen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © picture alliance / dpa

Vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole in den USA hat sich am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt eine etwas vorsichtigere Haltung durchgesetzt. Der Dax, der in der Spitze um gut ein Prozent gestiegen war, gab die Gewinne bis zum Mittag großteils ab. Zuletzt lag der deutsche Leitindex noch mit 0,2 Prozent moderat im Plus bei 15.760 Punkten.

Frankfurt/Main - Vorbörslich und auch im frühen Xetra-Handel hatten vor allem starke Quartalszahlen und optimistische Prognosen des Chip-Riesen Nvidia für Begeisterung gesorgt und die Börsen angetrieben. Der MDax der mittelgroßen Titel stieg am Donnerstag um 0,2 Prozent auf 27.367 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte ähnlich stark zu.

Die Entscheidung über den weiteren Fortgang an den Börsen könnte nun im US-amerikanischen Jackson Hole fallen. Dort beginnt an diesem Donnerstag das jährliche Notenbanker-Treffen. Das wichtigste Ereignis werde ein Auftritt von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Freitag, hieß es am Morgen von der Commerzbank.

Am Anleihemarkt beruhigte sich die Lage nach der jüngsten Rendite-Rally von US-Staatspapieren weiter. Das verschaffte am Aktienmarkt dem Immobiliensektor weitere Luft. Vonovia gewannen 1,3 Prozent, und auch LEG Immobilien und TAG Immobilien legten zu. Sinkende Kapitalmarktzinsen erleichtern den Immobiliengesellschaften Transaktionen und die Refinanzierung. Zudem lässt der Druck nach, weitere Wertberichtigungen auf die Portfolios vornehmen zu müssen.

Eine Empfehlung von Morgan Stanley für die Aktien von Symrise trieb die Papiere des Duftstoff- und Aromenherstellers an der Dax-Spitze um gut zwei Prozent nach oben. Im MDax schwankte der Kurs von CTS Eventim stark, zuletzt verloren die Papiere des Ticketvermarkters 1,6 Prozent. Analysten fanden indes für die Quartalsbilanz und die Prognosen des Unternehmens überwiegend lobende Worte. dpa