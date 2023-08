Dax beruhigt sich nach Kursrutsch am Vortag

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax hat sich nach seinem Kursrutsch am Dienstag zur Wochenmitte unterm Strich nur wenig bewegt. Der deutsche Leitindex notierte am Mittwochmittag 0,03 Prozent im Plus bei 15.772,33 Punkten.

Frankfurt/Main - Die konjunkturelle Schwäche Chinas und die Sorgen der Investoren über weiter steigende Zinsen in den USA angesichts recht starker Konjunkturdaten in dem Land bleiben präsent. Der MDax der mittelgroßen börsennotierten Unternehmen legte um 0,05 Prozent auf 27.801,12 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat nahezu auf der Stelle.

Die restriktive Zinspolitik habe viele direkte und indirekte Auswirkungen auf die Realwirtschaft, die Preisdynamik und die Finanzmärkte, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow. So sinke die Liquidität, was derzeit zu einigen Verwerfungen in der Immobilienbranche führe. Der Fokus richtet sich nun auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed, das am Abend mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht wird. dpa