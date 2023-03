Skandal der Credit Suisse: Fall „Thunfisch-Anleihe“ hat heftige Folgen für Afrika

Ein Kredit über zwei Milliarden Dollar an Mosambik im Jahr 2013 sorgte für erhebliche Zweifel an der Credit Suisse. Denn das Geld versickerte in dubiosen Quellen.

Bis heute hat der Fall der „Thunfisch-Anleihen“ weitreichende Folgen für den gesamten Kontinent.

Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Africa.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Europe.Table am 28. März 2023

Die Spur im Fall der Credit Suisse führt unter anderem nach Mosambik. Drei Banker, die in London für die Bank arbeiteten, hatten im Jahr 2013 verschiedenen Staatsunternehmen in Mosambik Kredite über zwei Milliarden Dollar gewährt. Damit sollten Schiffe für die Küstenwache und eine Flotte für den Fang von Thunfisch finanziert werden. Die Kredite wurden in Anleihen gepackt und an Anleger in der ganzen Welt verkauft. Diese gerieten bald als „Thunfisch-Anleihen“ in die Schlagzeilen.

Die Projekte kamen nie zustande. Das Geld versickerte, ohne dass jemals herauskam, wer davon profitierte. Ein Teil davon tauchte immerhin wieder auf: 200 Millionen Dollar hatten die drei Banker in die eigene Tasche gesteckt.

Diese dubiosen Kredite haben die Credit Suisse bis zu ihrem Ende begleitet und werden nun die UBS, die die CS übernommen hat, weiter beschäftigen. Anfang März beklagte ein Londoner Gericht laut Reuters eine mangelhafte Kooperationsbereitschaft der Regierung von Mosambik im Fall der „Thunfisch-Anleihen“ und ordnete an, dass die Regierung ihre Akten öffnet.

Credit Suisse: 475 Millionen Dollar Bußgeld

Acht lange Jahre hatte auch die schweizerische Finanzmarktaufsicht Finma die Geschäfte untersucht und war zu dem Ergebnis gekommen, dass die Credit Suisse schwere Mängel in ihrer Organisation aufgewiesen und gegen Regeln zur Verhinderung von Geldwäsche verstoßen habe. Aufgrund dieser eklatanten Verstöße wurde die Suisse in den USA und Großbritannien zu einem Bußgeld von 475 Millionen Dollar verurteilt. Außerdem musste die Bank Mosambik 200 Millionen Dollar Schulden erlassen.

Diese Finanzierungen hatten das Land in die Zahlungsunfähigkeit getrieben. Schließlich machten die Kredite rund sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts von Mosambik aus. Da jedoch ein Großteil des Geldes verschwunden war, stoppten internationale Finanzinstitutionen wie der IWF ihre Unterstützung für Mosambik. Dies führte zum Zusammenbruch der Währung und löste eine schwere Schuldenkrise aus.

Rückzug westlicher Banken

Doch nicht nur Mosambik litt unter diesem Skandal. Viele westliche Banken zogen sich in den vergangenen Jahren aus Afrika zurück. Im Jahr 2016 verkaufte die britische Bank Barclays 62,3 Prozent ihrer Anteile an der Barclays Africa Group.

Die ebenfalls britische Bank Standard Chartered kündigte vor einem Jahr an, ihr Afrika-Geschäft zurück zu fahren. Aus Angola, Kamerun, Gambia, Sierra Leone und Simbabwe zog sie sich ganz zurück, in Tansania und Elfenbeinküste gab sie das Konsumenten- und Firmenkundengeschäft auf.

Die Beteiligungsgesellschaft Atlas Mara, die an der Börse London notiert ist, profitierte jahrelang von diesen Bewegungen und kaufte viele Banken in Afrika auf. Doch nun hat auch Atlas Mara alle Bankbeteiligungen auf dem Kontinent zum Verkauf gestellt.

Verschärfte Regeln für Banken

Europäische Banken tun sich in Afrika auch wegen verschärfter Bankregeln schwer. Seit den Skandalkrediten in Mosambik müssen sie befürchten, dass die Bankenaufseher bei Afrika-Geschäften besonders genau hinschauen. Viele vermögende Afrikaner gelten als „politically exposed persons“, kurz auch PEP genannt. Menschen, die ein politisch sensibles Amt bekleiden, gelten als anfällig für Korruption, Geldwäsche und Bestechung. Deshalb lehnen viele Banken mittlerweile Kundenbeziehungen mit PEPs generell ab.

Auch die Regel „know your customer“ (KYC) erschwert das Geschäft in Afrika. Banken müssen ihre Kunden genau identifizieren und überprüfen. So sollen Scheinunternehmen und Geld aus dubiosen Quellen identifiziert werden. Dabei stehen Geldwäsche, Wirtschaftskriminalität und Terrorismusfinanzierung im Fokus.

Listen der Länder mit erhöhtem Risiko

Die EU-Kommission hat eine Liste erstellt mit Ländern, die ein erhöhtes Geldwäscherisiko aufweisen. Auf ihr stehen aktuell sieben afrikanische Länder: Burkina Faso, Mali, Marokko, Senegal, Simbabwe, Südsudan und Uganda.

Darüber hinaus hat auf EU-Ebene die Financial Action Task Force (FATF) eine Liste der Länder aufgestellt, die „strategische Mängel“ aufweisen. Dies sind Burkina Faso, die DR Kongo, Mali, Marokko, Mosambik, Senegal, Südsudan, Tansania und Uganda. Simbabwe findet sich nicht auf dieser Liste.

Das Regierungspräsidium Darmstadt, das auch für den Bankenstandort Frankfurt zuständig ist, weist darauf hin, dass verstärkte Sorgfaltspflichten gelten, wenn ein höheres Risiko vorliege. Aus Bankensicht besteht zudem ein Risiko, das die zuständigen Stellen kaum ansprechen: Da die Bank gegenüber ihren Kreditkunden eine mehrjährige Beziehung eingeht, besteht für sie das Risiko, dass ein Land in dieser Zeit neu auf eine dieser Listen gerät.

