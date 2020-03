Coronakrise: Sigmar Gabriel schlägt Alarm: Länger als ein, zwei Wochen „halten wir das nicht aus“

Wie geht die deutsche Wirtschaft mit der Corona-Krise um? Sigmar Gabriel ist sich sicher, dass die aktuelle Situation tiefe Spuren hinterlassen wird.

Die Auswirkungen der Corona-Krise schlagen sich auch auf die deutsche Wirtschaft nieder.

Am Dienstag kündigt der deutsche Autobauer Volkswagen einen Produktionsstopp an.

Auch Ikea schließt seine 53 Häuser in Deutschland, wo die Gefahr der Pandemie jetzt als hoch eingeschätzt wird.

Update 20.29 Uhr: Wie verkraftet die deutsche Wirtschaft die derzeitige Corona-Krise? Der frühere Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) schlug dahingehend Alarm. Er sei sich sicher, dass es tiefe Spuren hinterlassen wird, wenn man ein 83-Millionen-Einwohnerland wie Deutschland so gut wie abschalten werde.

Länger als ein, zwei Wochen „halten wir das wirtschaftlich nicht aus“, erklärte Gabriel im Gespräch mit der Bild. Denn selbst die Situation, weite Teile der Wirtschaft für ein bis zwei Wochen ruhen zu lassen, sei berits eine „mittlere Katastrophe.“ Er sprach sich außerdem für direkte Finanzhilfen für große und kleine Betriebe aus. Man brauche „ein richtig starkes Signal.“

Coronakrise: Wird die freie Wirtschaft vom Staat gerettet? Scholz schlägt Unternehmensbeteiligungen vor

Update 11.32 Uhr: Die Bundesregierung will die Notfallregelung in der Schuldenbremse ziehen und so ermöglichen, dass sich der Bund deutlich höher verschulden kann. Nach dpa-Informationen soll das Kabinett am Montag eine entsprechende Regelung beschließen, der Bundestag soll im Laufe der Woche zustimmen.

Update vom 20. März, 9.09 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie zieht eine wirtschaftliche Krisensituation und große Verunsicherung von Unternehmern nach sich. Die Reise- und Tourismusindustrie ist nahezu zum Erliegen gekommen. Aber auch die meisten anderen Wirtschaftszweige leiden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat jetzt angekündigt, große Konzerne notfalls auch mit einer befristeten staatlichen Beteiligung schützen zu wollen.

Diese Maßnahme könnte die Liquidität garantieren, sagte der SPD-Politiker am Donnerstagabend im ZDF. „Ich habe vorgeschlagen, dass wir das auch ergänzen durch Programme, wo wir dann mit Eigenkapital helfen können, uns also zeitweilig an solchen Unternehmen auch beteiligen, wenn die das sinnvoll und hilfreich finden“, so Scholz.

Deutschland könne trotz der Belastung durch die Corona-Krise „sehr lange“ durchhalten. Dank „sehr solider Finanzen“ sollte die Bundesrepublik in der Lage sein notfalls die nötigen Mittel für diese Aufgaben zu bekommen. „Da geht es ja um sehr, sehr, sehr viel Geld.“

Coronakrise: Lufthansa vor dem Aus? - Düstere Prognose für deutsche Wirtschaft

Update vom 19. März, 16.35 Uhr: Arbeitnehmer sind nach Einschätzung der Bundesregierung millionenfach auf Kurzarbeitergeld wegen der Coronakrise angewiesen. „Es wird von 2,15 Millionen Fällen des Bezugs von konjunkturellem Kurzarbeitergeld ausgegangen“, heißt es in der entsprechenden Verordnung des Bundesarbeitsministeriums, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Das „Handelsblatt“ berichtete zuvor darüber. Das Ministerium geht von 1,15 Millionen zusätzlichen Fällen aus. Eine Millionen Fälle wären demnach auch nach geltendem Recht ohne die Erleichterungen zu erwarten gewesen.

Die Regierung erwartet Mehrausgaben bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) von 10,05 Milliarden Euro. Die beschlossene Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen schlägt demnach mit 5,99 Milliarden Euro zu Buche - die zusätzliche Zahlung von Kurzarbeitergeld selbst mit 4,06 Milliarden Euro.

Die BA übernimmt bei Kurzarbeit 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Bei Arbeitnehmern mit Kind sind es 67 Prozent. Bundesweit gibt es bereits einen Ansturm von Unternehmen auf das erweiterte Kurzarbeitergeld in der Coronakrise.

Erste Unternehmen bekommen Corona-Soforthilfe

Update 15.25 Uhr: Die ersten mittelständischen Firmen in Zahlungsschwierigkeiten sollen die Corona-Soforthilfe der Staatsregierung schon an diesem Freitag auf ihren Konten haben. „Die notwendigen Finanzmittel stehen den Bezirksregierungen und der Landeshauptstadt München bereits zur Verfügung“, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Donnerstag in München.

Das Wirtschaftsministerium hatte die Antragsformulare auf seiner Website am Mittwoch freigeschaltet, es gab sofort starke Nachfrage, wie Aiwangers Ressort berichtete. Bearbeitet werden die Anträge von den sieben bayerischen Bezirksregierungen und der Münchner Stadtverwaltung. Gedacht ist das Sofortprogramm für Freiberufler, Selbstständige, sowie kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern.

Coronakrise: Lufthansa vor dem Aus? - Düstere Prognose für deutsche Wirtschaft

Update, 14.15 Uhr: Nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DWI) wird die deutsche Wirtschaftsleistung erstmals seit der Finanzkrise 2009 schrumpfen. Wegen der Coronakrise senkte das DWI seine Jahresprognose für das Bruttoinlandsprodukt von einem Plus von 1,2 Prozent auf ein Minus von mindestens 0,1 Prozent. Das sei jedoch ein sehr optimistisches Szenario, stellte Institutspräsident Marcel Fratzscher klar.

Es könne die deutsche Wirtschaft auch deutlich härter treffen. Europaweit müsse die Finanzpolitik noch mehr tun, um eine Pleitewelle zu verhindern.Die Europäische Zentralbank hatte in der Nacht zu Donnerstag (19. März) ein Notkaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro angekündigt.

Coronakrise: Unterstützung für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer

Update 11.14 Uhr: Nachdem der Corona-Ausschuss des Bundeskabinettes am Vormittag getagt hatte, verlautete aus Regierungskreisen, dass Solo-Selbstständige und andere Kleinstunternehmer mit einem 50 Milliarden Euro schweren Hilfsprogramm unterstützt werden sollen. Direkte Zuschüsse und Darlehen sollen helfen, die Existenz der von der Coronakrise unmittelbar getroffenen Berufsgruppe zu sichern. Die Bundesregierung will dieses Hilfspaket schnell auf den Weg bringen.

Update 10.18 Uhr: Wie lange die Lufthansa durchhalte wisse er nicht, so Spohr. Nur: „Wir werden länger durchhalten, als die meisten anderen.“ Ein Großteil der Flotte gehöre dem Konzern selbst. Man versuche möglichst viele der 140.000 Mitarbeiter zu halten, so der Konzern-Chef. Dafür müsse man zu Kurzarbeit greifen. Außerdem ruft der Spohr zu Lohnverzicht, unbezahltem Urlaub und Unterstützung der Gesellschafter und Investoren.

Insgesamt seien die Folgen der Corona-Krise kaum absehbar. Sicher sei lediglich, dass die Luftfahrt danach nicht weiter bestehen werde wie bisher. „Die Lufthansa kann nach der Krise nicht einfach wieder ihren regulären Betrieb aufnehmen“, sagte Spohr. Zu viele Faktoren seien zu bedenken, appelliert der Konzern-Chef gleichermaßen an Mitarbeiter, Geldgeber und Politik.

Coronakrise: Lufthansa greift zu radikalen Einschränkungen - „Heute lacht niemand mehr“

Update 10.06 Uhr: Die Lufthansa ruft für sechs Monate Kurzarbeit aus, doch das ist bei weitem nicht die einzige Maßnahme. Bereits jetzt sei klar: Die Coronakrisa trifft die Lufthansa derart schwer, dass sich der Konzern auch in den kommenden nicht davon erholen werde, sagt Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Die Lufthansa habe recht früh reagiert, anfangs sei man in der Branche deshalb belächelt worden. „Mittlerweile lächelt in unserer Branche niemand mehr.“

Die Buchungeingänge seinen massiv zurückgegangen, so Spohr. Jetzt wolle man einen minimalen Sonderflugplan erlassen, der nur noch fünf Prozent der eigentlichen Planung beinhalte. Diese Flüge beteiligten sich an der „beispiellosen Rückholaktion“.

Corona-Krise trifft die Wirtschaft: EZB legt Notkaufprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro auf

Update vom 19. März. 6.08 Uhr: Im Kampf gegen wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie hat die Europäische Zentralbank ein Notkaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro angekündigt. Es soll dabei um Wertpapiere der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft gehen, wie die EZB am späten Mittwochabend mitteilte.

Corona-Krise trifft die Wirtschaft: Flixbus stellt Betrieb ein - Ikea zu - VW stoppt Produktion

Update vom 18. März, 14.48 Uhr: Die bevorstehende Schließung von Geschäften wegen der Corona-Pandemie trifft aus Sicht des Handelsverbands Deutschland (HDE) besonders den Textilhandel. In den Lagern der Bekleidungsketten liege bereits die Frühjahrsware, die nun nicht weiterverkauft werden könne, erklärte der HDE am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Das Geschäft "lässt sich auch nicht nachholen", sagte ein Verbandssprecher - gleichzeitig liefen beispielsweise Mietkosten weiter.

Viele Händler "haben jetzt einfach überhaupt keinen Umsatz mehr", sagte der Sprecher. Laut HDE verliert der Handel im No-Food-Bereich, zu dem auch Möbel, Unterhaltungselektronik und Parfümerien zählen, mit jedem Tag der Schließung insgesamt 1,15 Milliarden Euro Umsatz.

Geschäftsbanken und die staatliche Förderbank KfW bereiten sich unterdessen auf die Umsetzung des unbegrenzten Kreditprogramms für Unternehmen in der Coronavirus-Krise vor. Die Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak, sagte am Dienstag in Frankfurt, erste Kunden hätten nach den Programmen gefragt. Weitere Informationen werden für Freitag erwartet.

Corona-Krise und die wirtschaftlichen Folgen: Flixbus stellt Betrieb ein

Update 13.37 Uhr: Nachdem die Deutsche Bahn den internationalen Reiseverkehr weitgehend eingestellt hat und auch innerhalb Deutschlands auf die massiv gesunkene Nachfrage reagiert, gibt auch Flixbus den Verkehrsbetrieb bis auf Weiteres wegen der Coronavirus-Krise ab Mitternacht auf. FlixBus werde alle nationalen sowie grenzüberschreitenden Verbindungen von und nach Deutschland ab 17. März 2020, 24 Uhr, aussetzen, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit.

Corona-Krise: Lufthansa will womöglich Passagierflieger als Fracht einsetzen

Update 13.07 Uhr: Die massiven Einschränkungen im globalen Handel führen Engpässen bestimmter Produkte. Die Fluggesellschaft Lufthansa prüft nun, ob sie in der Coronavirus-Krise ihre Passagier-Jumbos vom Typ Boeing 747 auch als Frachtmaschinen einsetzen kann. Dabei rechnet das Unternehmen mit einem steigenden Transportbedarf. Grundsätzlich sei mit einem steigenden Transportbedarf zu rechnen, um die Produktionsketten aufrechtzuerhalten, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag in Frankfurt.

Eine Boeing 747-8 kann maximal 60 Tonnen Güter transportieren. Auch Zwischenlandungen in anderen europäischen Städten wären nicht ausgeschlossen, kurze Strecken aber kaum wirtschaftlich. Aktuell entfallen mehr als 80 Prozent der Passagierflüge. Damit spielt die Lufthansa indirekt auf die Versorgung Westberlins zu Zeiten des Kalten Kriegs per „Luftbrücke“ an. Von Juni 1948 bis Mai 1949 versorgten die Alliierten Kräfte westdeutsche Stadtteile per Flugzeug. Im Laufe des Vormittags hatte sich Außenminister Heiko Maas des Ausdrucks bedient, um die Rückführung im Ausland gestrandeter deutscher Staatsbürger zu erörtern.

Die Bundesregierung und Landesbehörden sowie Supermärkte gehen aktuell nicht davon aus, dass es zu existenziellen Engpässen in der Versorgung kommt.

Coronavirus beeinflusst Wirtschaft - und trifft Freiberufler und Selbstständige direkt

Update 12.33 Uhr: Freiberufler und Selbstständige trifft die Corona-Krise direkt. Was sie aktuell nicht verdienen, fehlt in den kommenden Tagen für die tägliche Verpflegung. Aber auch Angestellte in Kurzarbeit haben sicherlich Fragen. Aktuell klingeln die Telefone bei der Agentur für Arbeit ununterbrochen. „Aufgrund des hohen Anrufaufkommens sind die Arbeitsagenturen und Jobcenter derzeit telefonisch nur eingeschränkt erreichbar“, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mit. „Das Telefonnetz unseres Providers ist derzeit überlastet.“

Die Anrufe übersteigen das Zehnfache des normalen Pensums. Jobcenter und Arbeitsagenturen bitten deshalb, die Anfragen auf das Nötigste zu beschränken. Anstehende Termine müssen aktuell nicht abgesagt werden. Daraus ergäben sich inmitten der Krise keine Nachteile. „Es gibt keine Rechtsfolgen und Sanktionen“, hieß es. Fristen in Leistungsfragen würden vorerst ausgesetzt. Die Arbeitsagenturen hatten von Montag an die Pflicht zur persönlichen Vorsprache, etwa bei Anträgen auf Hartz-IV-Leistungen, wegen der Ausbreitung des Coronavirus ausgesetzt.

Corona-Krise: Autobauer schließen jetzt reihenweise - Wirtschaftsminister Altmaier reagiert

Update vom 17. März, 11.40 Uhr: Wegen der gravierenden Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie in Deutschland sendet die Politik ein deutliches Signal. „Ich gehe davon aus, dass wir sicherlich den ganzen Monat April und den ganzen Monat Mai mit den Folgen zu tun haben“, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Dienstag der RTL/ntv-Redaktion. Die Experten rechnen mit massiven wirtschaftlichen Folgen der Krise und wollen deshalb verschiedene Maßnahmen ergreifen, um den Schaden möglichst abzudämpfen.

Gelder, Kredite und Bürgschaften müssten jetzt schnell und praxisorientiert bereitgestellt werden. „Wir haben nicht Wochen, wir haben Tage, damit das alles steht“, sagte Altmaier. „Ich hoffe und erwarte mir auch, dass alle ihren Beitrag leisten, dass wir so schnell wie möglich Geld auch überweisen können“, sagte Altmaier.

Die Bundesregierung hatte ein umfassendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, um Jobs und Firmen zu schützen. Dazu gehören Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld, die Stundung von Steuern und Abgaben sowie unbegrenzte Kreditprogramme.

Corona-Krise: Volkswagen will Produktion aussetzen - Ikea schließt 53 Häuser in Deutschland

Update 11.29 Uhr: Im abgelaufenen Jahr konnte die VW-Kernmarke trotz konjunktureller Abkühlung in vielen Ländern noch einmal einen höheren Gewinn einfahren. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen stieg bei den VW-Pkw von 3,2 Milliarden Euro (2018) auf 3,8 Milliarden Euro (2019). Die Kosten zur Bewältigung der Dieselkrise blieben mit rund 1,9 Milliarden Euro ungefähr auf Vorjahresniveau.

Für Porsche meldete der Konzern vor Sonderfaktoren ein leichtes Gewinnplus um 2,4 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Auch Skoda, Seat und Bentley sowie die Lkw-Töchter Scania und MAN verbesserten sich. Bei Audi sank der Betriebsgewinn dagegen von 4,7 auf 4,5 Milliarden Euro, bei den leichten Nutzfahrzeugen von 780 auf 510 Millionen Euro. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird die Produktion im Audi-Werk in Neckarsulm gestoppt. Das berichtet echo24.de*.

Mehrere Autokonzerne müssen bereits Fabriken schließen. Zuvor hatte bereits Opel seinen Betrieb eingestellt.

Update 10.12 Uhr: VW will wegen der Verbreitung des Coronavirus die Produktion weitgehend einstellen. Das gab der Vorstand am Dienstag bekannt. Der Betriebsrat fordert im Anschluss mehr Klarheit. Die für Freitag (20. März) geplante Aussetzung an zahlreichen Standorten sei zu spät, kritisierte die Mitarbeitervertretung außerdem: „Wir erwarten jetzt einen geordneten Ausstieg aus der Fertigung.“

In den vergangenen Tagen waren auch bei Volkswagen bestätigte Coronavirusfälle gemeldet worden. Eine Situation, die der VW-Vorstand als kritisch einschätzt. Die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen von mindestens einem Meter Abstand könne in den Werken nicht eingehalten werden. „Im Vordergrund stand die Situation der Kolleginnen und Kollegen im direkten Bereich, wo auf den Montagelinien Schulter an Schulter an unseren Fahrzeugen gearbeitet wird“, hieß es.

Coronavirus: Volkswagen stoppt Produktion, Ikea schließt Häuser

„Für die verbleibenden Tage fordern wir eine Information aus dem Gesundheitswesen an die betroffenen Kolleginnen und Kollegen zu der Frage, wie ihr Ansteckungsrisiko zu bewerten ist“, forderte der Betriebsrat. Es sei nicht mehr einzusehen, „warum sie ohne eine klare Ansage und ohne klare Worte aus dem Management für ein paar hundert Autos mehr eine Ansteckung riskieren sollen, die sie dann womöglich früher oder später nach Hause in ihre Familien tragen.“ Am Tag zuvor wurde bekannt, dass auch Opel und Ford mit der Produktion aussetzen.

Auch Ikea schließt jetzt bundesweit die Türen. Wie der schwedische Möbelkonzern am Dienstag bekannt gab, sollen die 53 Häuser ab sofort geschlossen bleiben. Der Onlinehandel sei weiter in Betrieb. Ikea werde „zu gegebener Zeit informieren, ab wann die Einrichtungshäuser wieder öffnen“, erklärte das Unternehmen. Die Bundesregierung und die Länder hatten am Dienstag die Schließung der meisten Geschäfte wegen der Coronaviruspandemie angeordnet.

Corona-Krise: Volkswagen will Produktion aussetzen

Erstmeldung vom 17. März 2020:

Wolfsburg - Der VW-Konzern will die Produktion in zahlreichen Werken wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus vorübergehend aussetzen. Ein Großteil der VW-Werke in Europa soll für zwei bis drei Wochen eingestellt werden, kündigte VW-Chef Herbert Diess am Dienstag bei der Vorlage der Jahresbilanz in Wolfsburg an. An den allermeisten Standorten solle an diesem Freitag (20. März) die letzte Schicht laufen, hieß es am Dienstag aus dem Betriebsrat in Wolfsburg.

Produktionsunterbrechungen gibt es demnach bereits diese Woche in Werken in Spanien, Portugal, Italien und in der Slowakei; in China dagegen wurde die Produktion bereits wieder aufgenommen.

Der krisengeschüttelte Konzern soll infolge des Dieselskandals eigentlich Millionen-Entschädigungen an getäuschte Kunden auszahlen. Rund 260.000 VW-Dieselkunden aus der Musterklage sollen je nach Modell und Alter ihres Autos Entschädigungen zwischen 1350 und 6257 Euro erhalten. Darauf haben sich Volkswagen und der Bundesverband der Verbraucherzentralen haben sich im Februar darauf geeinigt, im Schnitt rund 15 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises auszuzahlen.

Das neuartige Coronavirus grassiert auch in Niedersachsen. 391 Covid-19-Fälle sind dort bereits bestätigt. Um die Ausweitung des Coronavirus zu stoppen, hat das Land ein Maßnahmenpaket vorgestellt. Das berichtet Kreiszeitung.de*.

Weitere Infos folgen in Kürze.

*Kreiszeitung.de und echo24.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktinosnetzwers.