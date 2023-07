Deutsche Umwelthilfe: So viele Spitzen-Politiker reißen die CO2-Messlatte

Von: Yannik Lurz

Im Dienstwagencheck der Deutschen Umwelthilfe wird der CO₂-Ausstoß von Politikerinnen und Politikern kontrolliert. Die CDU ist gleich dreimal auf dem letzten Platz.

Berlin - Die Spitzenpolitikerinnen und -politiker in Bund und Ländern nutzen weiterhin mehrheitlich klimaschädliche Dienstwagen. Laut dem 17. Dienstwagen-Check der Deutschen Umwelthilfe (DUH) fahren 214 von 257 befragten Politikerinnen und Politikern Dienstkarossen, die mindestens 20 Prozent mehr Kohlendioxid ausstoßen als zugelassen. Der vorgeschriebene europäische Grenzwert liegt bei 95 Gramm pro Kilometer. 113 Befragte nutzen besonders klimaschädliche Plug-in-Hybride, die DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz als „Mogelpackung mit grünem Anstrich“ bezeichnete.

Die selbsternannte ‚Klimaregierung‘ ist weit davon entfernt, selbst klimafreundlich unterwegs zu sein.

Grüne Justizministerin fährt mit gutem Beispiel voran

Am klimafreundlichsten fährt demnach die sächsische Justizministerin Katja Meier (Grüne) mit einem VW ID.3 Pro und einem realen CO₂-Ausstoß von 68 Gramm. Schlusslichter sind NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, NRW-Innenminister Herbert Reul, Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (alle CDU) und Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Ihre Audis A8 stoßen auf der Straße 380 Gramm CO₂ aus. Dafür bekommen sie von der Umwelthilfe die Rote Karte.

Er teilt sich den letzten Platz beim Dienstwagencheck gemeinsam mit zwei weiteren Unionspolitikern sowie einer SPD-Politikerin: Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. © Oliver Berg/dpa/Archivbild

Grüner Ministerpräsident Kretschmann bekommt grün

Einziger Landeschef mit Grüner Karte ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), mit einem E-Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC und 82 Gramm Ausstoß. Im Bundeskabinett gibt es Grüne Karten für die Familienministerin Lisa Paus, Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) und ihre SPD-Ministerkollegin Svenja Schulze (Entwicklung) für die Nutzung von vollelektrischen Dienstwagen. Schlusslicht im Bund ist Justizminister Marco Buschmann (FDP) mit einem AudiA8 und 236 Gramm, 2,5-mal mehr als erlaubt.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der CO2-Ausstoß um knapp 25 Prozent pro Kilometer reduziert

Insgesamt reduzierte sich der durchschnittliche reale CO₂-Ausstoß der abgefragten Dienstwagen nach Angaben der Umwelthilfe im Vergleich zum Vorjahr von 219 auf 165 Gramm pro Kilometer. Dies liege an einem gesteigerten Anteil reiner E-Dienstfahrzeuge auf 23 Prozent. Die DUH sieht jedoch weiter dringenden Handlungsbedarf. „Die wenigen Lichtblicke in unserem Dienstwagen-Check reichen noch lange nicht aus für eine Kehrtwende in Richtung Klimaschutz“, erklärte die Leiterin des Bereichs Verkehr und Luftreinhaltung bei der DUH, Dorothee Saar. Neben der Wahl des Antriebs gehe es auch um die Dimensionierung des Fahrzeugs. „Deswegen fallen hochgerüstete batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge in der Bewertung ebenfalls durch“, erklärte Saar. (epd, afp)